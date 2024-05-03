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晶碩告海昌 向智慧財產及商業法院提起侵權專利訴訟

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）3日發布重訊表示，對永勝光學及海昌隱形眼鏡， 向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟。晶碩表示，為杜絕同業侵權惡習、避免渠等持續侵害本公司智慧財產權，同時維護公司基於長期投入研發所產生的競爭優勢，乃訴請法院判命前述被告排除及防止侵害專利權的所有行為，並請求損害賠償，以維護股東權益。

晶碩表示，公司發現永勝光學所製造的海昌等品牌隱形眼鏡產品，均涉嫌侵害本公司發明專利。為避免本公司專利權繼續遭受損害，今（3）日向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張永勝光學及海昌隱眼鏡製造與銷售的多款產品，均落入本公司所擁有的中華民國第I634205號「用以處理隱形眼鏡之溶液」及中華民國第I671086號「眼科產品及其眼科組成物」發明專利的權利範圍，共同侵害本公司專利權。

永勝光學及海昌隱形眼鏡皆隸屬於金可集團，該公司已在2022年完成私有化、終止櫃檯買賣。根據官網資訊，金可旗下有海昌隱形眼鏡、江蘇海倫隱形眼鏡及永勝光學三大主要營運實體，每年隱形眼鏡產能達6.8億片，護理液年產能達6,120萬瓶，並以亞洲第一大及全球最大彩片製造商為目標，邁向國際化營運。

晶碩 金可 隱形眼鏡

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