東洋、北榮、高醫簽MOU 「以醫帶商」前進越南市場

台灣東洋與承接衛福部「一國多中心」計畫的台北榮民總醫院（北越）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（南越），今（3日）攜手啟動三方合作備忘錄，寫下國內醫藥合作前進越南的首例，也透過產、官、學多方協力合作，提升台灣醫藥產業在新南向國家的服務規模與量能。

為加大台灣醫藥產業協助越南醫療實質發展力道，東洋、北高兩大醫學中心「北榮」與「高醫」，三方共同舉行「台越新南向-醫衛合作與產業發展MOU簽約啟動儀式」，並邀請近30位越南醫師出席觀禮。

東洋表示，攜手兩大醫學中心加深越南市場布局規模，寫下國內「以醫帶商」、「公私協力」合作新典範，期望在此新模式下，更全面提升對越南醫療團隊與病患服務，並落實拓展國際市場產業鏈發展的政策目標。

東洋總經理侯靜蘭表示，很榮幸和北榮高醫組成醫衛新南向「國家隊」，公司2011年成立越南辦公室，已有深厚的市場經驗。2023年啟動「東協醫藥合作計畫」，並與胡志明市腫瘤醫院、輸血與血液醫院、河內腫瘤醫院以及白梅醫院等四家頂尖醫院簽署合作備忘錄。

她進一步指出，今年規劃新增三家合作醫院，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。侯靜蘭還說，與北榮、高醫為期3年的合作基礎上，未來將規劃至少2場次大型國際學術研討會、7場次醫院參訪及多項短期臨床實習課程，藉此展現並傳承台灣在癌症精準治療領域經驗與心得。

衛福部次長周志浩表示，台灣與越南關係非常深厚，過去，我們在人才、技術等領域的合作交流已經取得了相當大的進展。期許未來的年輕一代也能夠延續前輩的精神，為增進東南亞國家的合作交流貢獻自己的力量。

北榮院長陳威明說，2018年起承接衛生福利部「一國一中心」的越南計劃後，就積極與產業界合作並簽署多份合作備忘錄，目前已與越南醫療機構或大學簽署近30份合作備忘錄，範疇包括醫學交流、醫事人才培訓及手術示範。積極落實新南向政策「以醫帶商」。臨床交流部分，移植外科團隊也多次受邀至越南為兒童病患執行肝臟移植手術，寫下該國最小年齡活體肝臟移植的紀錄；未來，將更積極拓展東協市場，也歡迎東協病患來台就醫。

高醫大附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）則自2005年開始與世界各地醫院建立諸多臨床技術交流合作，特別是與開發中國家，由非洲、大洋洲、中南洲及東南亞，都有高醫的校友。2018年起首度進入越南，2019年起陸續承接衛福部新南向醫衛合作計畫，包括印尼、馬來西亞及越南。

高醫表示，2022年起負責南越（峴港以南）區域迄今，與胡志明醫藥大學及醫院、芹苴醫藥大學及設醫院、多樂省邦美蜀醫藥大學及附設醫院、震興醫院都有常規性合作，以「每省找出1家具合作價值的醫學中心及大學」為原則，帶領台灣醫藥產業包括東洋、禾寶醫療、群曜醫電、福濬生醫、強盛興病床及安搏生AMBERSAN等一起前進越南市場。

高醫院長王照元說明，在頭頓省與中鋼及福爾摩莎工業區附設診療所的協助下，將再往南、往北及往西，到茶榮市、富國島、峴港、龍川市（與柬埔寨接壤），實踐「以醫帶產」、「以醫帶教」（醫護技教育產業）、「以醫偕公」的計畫目的。

此次與台灣東洋合作更凸顯「醫藥精品國家隊」所營造出的產官學合縱連橫的競爭優勢，未來將以打造「臺灣嚴選：醫院、製藥、醫衛材精品目錄」為目標。

根據資料指出，越南近年醫療支出總額位居東協國家前段，越南政府積極透過各項政策，提升民眾健康品質。台灣東洋、北榮、高醫展開為期三年的三方合作，將採取「舉辦國際醫療衛生研討會」、「產業媒合會與產業座談會」、「培訓越南來台之醫事人員」以及「促進台灣及越南雙邊醫事人員參訪交流」等方式協力為越南醫病提供多元的醫療解決方案。

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