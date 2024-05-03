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Lexus 連續3個月稱霸豪華車市 休旅車市場火熱

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Lexus休旅車系4月合計掛牌2,139台，連續3個月稱霸豪華車市。業者提供
Lexus休旅車系4月合計掛牌2,139台，連續3個月稱霸豪華車市。業者提供

4月車市國內的豪華車品牌也出現新變化，Lexus 4月掛牌2,499台持續稱霸豪華車市場No.1 寶座，Mercedes-Benz 和 BMW 都有明顯成長，Tesla3 月新車超過 2,000 輛大量到港交車，4月沒有新車到港，僅有11輛車交車。

Lexus品牌4月登錄2,499台，連續3個月稱霸豪華車市場龍頭寶座，房車、休旅車皆表現相當亮麗；全新導入的NX 350 Overtrail版悍動上市後，在豪華車引起不少話題，也成為5月帶客熱門車款。

不過，Mercedes-Benz 在 4 月分也繳出出色的銷售成績單，掛牌數來到 2,435 輛，跟第一名的LEXUS僅差60多輛，月增還達24%。至於 BMW 4月分售出1667台，同樣也有著不錯的銷售表現，月增20%。

Lexus休旅車系，4月合計登錄2,139台，豪華休旅車市場占比39%，其中提供多元動力選擇的NX車系登錄999台、RX車系登錄537台；UX、LBX一直是都會用車族群的首選，擁有小型豪華休旅車款特色，4月合計登錄603台；ES車系4月登錄174台，市場占比27%，為中大型豪華房車市場的暢銷車款之一。

業者也表示，從登錄台數可以看到，休旅車系熱度不減，持續表現亮眼，為滿足車主多元的使用需求，暢銷車款NX車系，今年4月導入全新NX 350 Overtrail版，外觀搭載霧黑紡錘型水箱護罩、消光黑鋁圈等個性化設計，彰顯車主獨特生活風格，底盤也增高15mm，配備專屬18吋全地形輪胎，相當吸引喜愛戶外生活風格的車主，成為5月重要吸客賞車的熱門車款。

全新NX 350 Overtrail版悍動上市。LEXUS業者提供
全新NX 350 Overtrail版悍動上市。LEXUS業者提供

休旅車 車市

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