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北市又見都更孤島 網見照：最後只會淪為笑柄

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市又見都更孤島，萬華區萬大路一棟透天因不同意危老，將被兩棟大樓包圍。圖／記者游智文攝影
北市又見都更孤島，萬華區萬大路一棟透天因不同意危老，將被兩棟大樓包圍。圖／記者游智文攝影

北市又見都更孤島，萬華區萬大路一棟透天因不同意危老，將被兩棟大樓包圍。和其他孤島不同的是，這件危老案，沒有建商介入，由住戶自主更新，住戶一直希望不同意戶能參加，但不同意戶因對價值認定不同，最後住戶決定放棄，自行重建。

根據協助住戶自更新的台灣金融都更公司官網，此一危老案基地面積約280坪，未來將興建兩棟14層樓建築，共約52戶，全數由參與的地主分回，至於不同意戶則將維持老舊原貌，夾在兩棟大樓中間。

此一危老案位於萬大路上，原先是一整2層樓透天店面，包括羊肉爐、牛肉麵，房仲店、水族館等。

台灣金融都更公司表示，此一更新案，住戶十多年前就開始談，最早曾找建商合建，幾經波折，最後決定自主更新，並由金融都更公司全案管理，協助住戶財務試算、進行危老重建程序、申請銀行融資、尋找營造廠等。

由於透天屋齡已60年，多數住戶都表態同意，積極參與，但位於基地正中間、目前出租給羊肉爐的一位地主，因對房屋價值認定不同，一直不同意，鄰居苦等多年始終未獲同意，最後決定放棄，拆成二棟大樓，並於今年初動工。

大家房屋企研室主任賴志昶分析，該案基地位置緊鄰萬大國小、東園國小，周邊又有雙園國小、萬華國中、華江高中等，有豐富學區可供家長選擇，且步行可達青年公園以及未來的萬大線加蚋站，周邊生活機能相當便捷。

目前區域新案行情已站穩8字頭，待該案建成後，萬大線已通車，未來房價行情仍有上漲空間。至於卡在中間的透天，由於基地僅約26坪，未來不易改建，但仍可整修作為店面持續出租。

羊肉爐店老闆表示，屋主有表示考慮拉皮，希望他們續租，不過他們仍得看生意會不會受影響，今年年中再做決定。由於周邊工地開拆，他們稍早也在附近另開一家分店作為因應。

針對該透天成為都更孤島，近期也有網友拍下照片分享在臉書社團「路上觀察學院」上，網友看到照片後，反應熱烈，有網友表示「等旁邊都蓋起來，這塊地就沒用了」、「該更不更，最後只會淪為笑柄」，不過也有人認為：「住的人開心就好，地是自己的」。

萬大路危老案開拆前街景 取自google地圖
萬大路危老案開拆前街景 取自google地圖

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