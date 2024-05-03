ESG企業永續獎／台灣大拿下雙首獎

台灣大哥大（3045）長期穩健推動永續發展，積極響應國際倡議，以實際行動實踐聯合國永續發展目標，在2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎中，連三年位列最高榮耀「年度榮譽榜」，並獲跨產業評比的「社會創新組」首獎、「公益推動組」首獎及「教育推廣組」楷模獎三大傑出方案，獎項創立至今，台灣大累計奪得14個首獎，為電信業最多。

台灣大今年以「台灣大高科技反詐網」為題獲得本屆社會創新組首獎，運用AI 、大數據等科技力，研發反詐戰警與安心Call雙向隱碼通話技術，串聯政府機關、企業等利害關係人，建構反詐生態系；更以「數位培力 科技共融」為主軸，發起九大公益專案，賦能公益團體及地方創生團隊，獲得公益推動組首獎。

台灣大延續用科技擁抱愛，解決社會問題的精神，以「翻轉科技人才荒」為核心理念，為大學以上在學生、入社會的職場新鮮人等不同年齡層打造四大教育推廣專案，縮短職場與學校的學用落差，擴充台灣科技人才庫，獲得教育推廣組楷模獎肯定。

台灣大2019年起連續三年蟬聯「綜合績效」首獎，入榜《遠見》ESG企業永續獎的年度榮譽榜，為四家名列的其中一家企業。台灣大永續品牌公關副總劉麗惠與台灣大資訊長蔡祈岩代表出席，分別領取公益推動組首獎「數位培力 科技共融 台灣大用科技擁抱愛」、教育推廣組楷模獎「翻轉科技人才荒─點燃學習熱情 培育新世代 IT人」，以及社會創新組首獎「台灣大高科技反詐網─AI 偵防阻斷、雙向隱碼通話」。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大在成為區域級電信科技集團過程中，積極利用科技塑造永續生活並推動社會進步，整合電信天賦與AI技術對抗詐騙，為個人與企業全面建構反詐生態系、守護全民資安。此外，透過科技賦能公益團體及地方創生團隊，放大其影響力；積極培育內部與外部人才的科技力，為偏鄉學子開啟數位能力學習的大門，培育未來的科技新星。從推動偏鄉科技教育、建構反詐生態系並保護網路安全，到支持公益活動，台灣大努力深入社會每一個角落，讓民眾都能不受時地限制，平等地享受科技帶來的美好。

近年台灣大強調以創新能量解決社會問題，在詐騙金額創新高情況下，打造反詐戰警與安心Call雙利器，建構反詐生態系，以科技力推動公益，自2017年起連續八年前進偏鄉，培養學子科技能力與外語能力。

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