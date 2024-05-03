儒鴻董座洪鎮海可望交棒 未列入下屆董事人選名單

成衣龍頭儒鴻昨（2）日召開董事會，通過下屆董事會提名董事人選名單，共提名董事八席、獨立董事五席，現任董事長洪鎮海未在名單之列，由於洪鎮海去年就釋出將交棒現任副董事長王樹文的消息，因此今年可能退休交棒。

洪鎮海在去年股東會時就宣布將退休，公司內部早就啟動接班計劃，接班人選也已安排好了，退休後想要回歸田園生活。

下屆董事會名單中，洪鎮海退出，但他的兒子、儒鴻副總洪瑞廷進入董事會。儒鴻將於6月12日舉行股東會並改選董事。昨天董事提名名單中，續任有欣忻有限公司、陳坤鎕、謝國松、王樹文；新增洪瑞廷、蘇百煌、曲建仲、貝昱有限公司。獨董名單中，尤政平、劉乃銘、賴秋君為續任，陳曉開與石天威為新提名。儒鴻昨天也公告發言人暨財務會計部副總經理羅仁傑將於7月15日退休。

洪鎮海去年就表示，目標股東會董監改選後，交棒給新的經營團隊。不過他也強調，「接班是理想值，而不是絕對值，還是要董事會同意才算數」。而先前儒鴻增設副董事長一職，當時即傳出是為接班而做準備。

儒鴻副董王樹文此次亦在董事名單內，也是下一任董座呼聲最高的人選。他由洪鎮海一路栽培，曾當過洪鎮海的特助，也曾到越南廠負責新廠建置與生產，外派長達10年時間，表現優異，從建廠規畫、建立產線到提升技術等，皆有很大貢獻，洪鎮海對他讚譽有加。

儒鴻董事會昨天也通過第1季財報營收76.32億元、年增17.4%；營業毛利22.46億元、年增21.9%；營業利益14.76億元、年增30.9%；稅後純益14.25億元、年增72.5%，每股純益5.19元。

儒鴻表示，第1季接單狀況不錯，但因工作天數較少，整體表現比預期稍微少一點，但獲利仍較去年第4季與去年同期成長，顯示產業景氣持續復甦。第2季開始進入旺季，訂單能見度已達六個月，就目前接單狀況來看，預估年增應該可達雙位數。

展望下半年，雖然目前接單尚未完整，就已知訂單狀況，主要客戶逐漸恢復以往的下單模式，短單與追加單回到正常比例。全年還是較看好新客戶帶來的新訂單效應，去年新增六個小品牌客戶、營收貢獻約10%，今年預估營收占比可達12%至18%。

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