快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

ESG資優生信義房屋攜手新竹成交客 推獨家GoShare騎乘金計劃

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋共襄盛舉綠色盛事，攜手GoShare推出「來信義 GoShare騎乘金大放送」獨家限定活動。圖／信義房屋提供
信義房屋共襄盛舉綠色盛事，攜手GoShare推出「來信義 GoShare騎乘金大放送」獨家限定活動。圖／信義房屋提供

信義房屋堅持企業社會責任，從環境、社會責任到公司治理等均廣受各界肯定。信義房屋秉持「信義立業 止於至善」的理念不斷拓展新的合作服務，因應移動共享服務GoShare正式插旗新竹地區提供服務，信義房屋共襄盛舉綠色盛事，攜手GoShare推出「來信義 GoShare騎乘金大放送」獨家限定活動，凡於活動期間於信義房屋新竹各大分店完成房屋交易流程(房屋交易包含買賣/租賃簽約成交之雙方客戶) 即可獲得騎乘金。

GoShare進駐新竹，即日起至5/31於信義房屋新竹地區各分店完成房屋交易流程，就可獲得GoShare 1000元騎乘金折扣碼，點點手指輸入即可開通使用，但限兌領後90天內使用。

信義房屋與GoShare邀請消費者搶先輕鬆享受24小時便捷的騎乘出行。信義房屋以房仲專業服務為核心，持續帶動供應商、社區、客戶共同打造綠色價值鏈，共創永續好生活，成就世界級服務業。

活動說明：

「來信義 GoShare騎乘金大放送」獨家限定活動禮

活動說明：活動期間於信義房屋完成房屋交易流程即可獲得成交禮。

(房屋交易包含買賣/租賃簽約成交之雙方客戶)

信義成交禮活動期間：5/1~5/31

GoShare騎乘金使用期間：兌領後90天內

GoShare 信義房屋 房仲

延伸閱讀

零售業之最！全家便利商店奪遠見ESG企業永續獎4大獎　樂齡友善職場獲首獎殊榮

勤業眾信：全鏈轉型 打造永續數位韌性生態系

數據為證！ 中華電信營收成長與碳排放呈反向關係

研華首度勇奪遠見ESG首獎 連續三年公司治理評鑑前5%

相關新聞

4月貨運收入比3月好！長榮航總經理孫嘉明：今年下半年非常樂觀

長榮航空總經理孫嘉明2日表示，航空貨運需求強勁，4月貨運收入甚至比3月更好，在電商與AI相關需求推動之下，貨機的表現比起...

不畏宴會市場供過於求 雲品樂觀：住房餐飲拚雙成長

雲品國際首季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collect...

ESG資優生信義房屋攜手新竹成交客 推獨家GoShare騎乘金計劃

信義房屋堅持企業社會責任，從環境、社會責任到公司治理等均廣受各界肯定。信義房屋秉持「信義立業 止於至善」的理念不斷拓展新...

提升資產使用效益 台驊當「包租公」成立共享辦公大樓

台驊控股（2636）集團為提升自有資產使用效益並扶植高潛力新創企業，成立T3 coworking space（T3CO、...

泓德能源支持藝文發展 獨家贊助台南市美術館特展

光電大廠泓德能源（6873）響應台南建城400年慶祝活動，獨家贊助台南市美術館（以下簡稱「南美館」）「沃克、海怪、炮火與...

互動資通助攻京站簡訊精準行銷 母親節檔期衝一波

鑒於母親節活動檔期商機可觀，零售百貨等服務業今年提前開打，為爭取會員經濟，京站（2942）依大數據系統撈取目標消費者，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。