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終結連三年虧損！台糖去年淨利44.4億元 經濟部油電糖水唯一賺錢

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台糖公司1日發布2023年淨利44.40億元，較前一年24.29億增加20.12億，成長82.85%。每股盈餘由2022年的0.43元，2023年增加到0.8元，成長86.05%。台糖終結連三年虧損，也是經濟部旗下油電糖水四大國營事業，去年唯一一家賺錢。

台糖董事長楊明州接任台糖一周年，今日與媒體座談，談及今年初瘦肉精事件，衝擊台糖豬肉銷售，直到4月起買氣才回穩，台糖統計，今年前4月和去年同期相比，豬肉銷售金額仍少4,000多萬元、年減12%，預期端午節、中元節旺季到來，5月後買氣持續增溫，並回到去年水準。

台糖估計，5月後因端午節、中元節陸續到來，節慶效應之下，買氣會逐步增溫，應可回到去年水準。楊明州也提到，國人肉品飲食習慣改變，豬肉人均年消費量原為36.5公斤，已下降至36公斤，主要是健康飲食風氣，雞肉的消費量增加。

台糖今日公布，2023年台糖營業利益合計22.33億元，較前一年度增加4.8億元，本期淨利44.40億元，較前一年24.29億增加20.12億，成長82.85%。每股盈餘由2022年的0.43元，2023年增加到0.8元，成長86.05%。

台糖 買氣

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