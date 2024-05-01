4月整體機車市場衰退6% 但新車帶動 Gogoro 4月銷售3850台
4月整體機車市場雖較上月衰退6%，但電動機車龍頭Gogoro表示，今年1~4月領牌數逐月上漲，4月單月銷售已達3850台，市占率也逐月提升，由1月的4.51%提高到4月的6.30%，帶動整體電動機車領牌數與市占逐月成長。
Gogoro表示，新推出的入門級距新車Gogoro JEGO主打市區短程代步，上市兩個月銷售近8000台，受熟齡女性青睞，4月已領牌1117輛，並持續加速大量交車，拿下4月整體電動機車銷量冠軍，第二至第五名分別為Gogoro VIVA MIX、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL、Gogoro VIVA XL SUPERFAST。
Gogoro表示，性能旗艦新車Gogoro Pulse於4月2日開售，累積近1800張訂單，其中95%是最高階的Gogoro Pulse Ultra車款，九成車主為男性，將於第2季下旬開始交車。
Gogoro也說，從今年2月29日起，Gogoro全車系推出199元與499元資費方案，單月最高可騎乘1500公里，比加油更便宜。瞄準不同客群需求的新機種搭配超值資費，推動更多消費者入手電車。
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