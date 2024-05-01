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4月機車掛牌6.1萬輛 三陽市占率40.8%居首位

中央社／ 台北1日電

業者統計，4月台灣整體機車市場掛牌數較3月減少，至6萬1132輛，其中三陽以2萬4921輛、市占率40.8%位居第1，光陽4月掛牌數1萬8197輛、市占率29.8%排名第2。

三陽指出，4月市場總領牌數量6萬1132輛，較3月減少3884輛，推測因4月底天候不佳影響整體買氣。

根據統計，山葉3月掛牌數8803輛，市占率14.4%，Gogoro在4月掛牌數3850輛，市占率6.3%。

累計今年前4月台灣機車市場總掛牌數21萬8406輛，其中三陽在台灣機車市場掛牌數9萬2316輛，市占率42.3%，光陽累計掛牌數5萬9464輛，市占率27.2%，山葉掛牌數3萬5139輛，市占率16.1%，Gogoro掛牌數1萬1171輛，市占率5.1%。

三陽 車市

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