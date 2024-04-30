房仲：4月房市交易較3月收斂 年增率達兩位數

5大房仲業者今天公布統計，4月交易量普遍較3月減少或持平，但較去年同期呈現兩位數的增幅。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察4月價量變化，六都和新竹縣市交易量降溫，新北月減13.7%，台北月減12.4%，僅桃園和高雄分別小幅增加2%和1.8%；六都及新竹整體交易量收斂，月減4.5%，但年增30.4%。

信義房屋統計全台門市前28天交易狀況，整體市況延續3月房市熱度，成交量與3月持平，並維持兩位數的年增率。其中，受到股市維持歷史高檔與新青安等政策支持，總價新台幣1000至1500萬元交易量最多，每4間就有1間房屋交易在此總價區。

永慶房產集團指出，國內出口連5紅，景氣燈號連3綠，經濟景氣持續復甦，加上通膨預期，自住、長期置產需求仍穩健，不過，4月因清明連假與銷售日較3月少，工作天數較短，影響房市交易量能，4月全台交易量較3月減少10%。

住商機構統計旗下成交狀況，全台4月交易量較3月減少7%，但比去年同期增加16.4%；區域表現上，台南與新北表現較強，其餘表現較為疲軟。

中信房屋統計4月成交件數，對比去年同期，今年房市表現不俗，六都台中以南成長幅度皆有3成以上，北三都也有1至2成的成長空間。六都4月表現除桃園滑落1成，其餘成交量與3月大致持平。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，4月除因有連續假期影響工作天數外，4月初的地震是影響買氣的重要原因，許多買方在安全考量下轉為觀望或是轉進預售，讓成屋交易稍嫌冷清。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，通常周休二日是房市主要的銷售日，但4月初的清明連假假期，民眾多安排出遊行程，銷售旺日縮減，房市交易量減少也實屬必然，讓4月買氣降溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年因平均地權修法影響房市交易，而今年在成家安心貸款助力下，首購主力支撐上半年買氣；不過近期股市震盪，5月即將進入報稅季，部分購屋族財務分配調節下，4月購屋腳步放緩。

中信房屋總經理張世宗表示，4月全台房市交易與3月持平，但桃園市滑落近1成的交易量，表現不如3月，不過整體量能仍然有撐，顯示市場上基本盤買氣仍強。對比去年4月中南高的交易量銳減，今年同期中部以南有中科二期擴廠、高鐵特區重大建設先後完工、高雄台積電增設第3廠等產業議題拉抬，交易量穩健上揚。

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