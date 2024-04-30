安特羅啟動IPO腸病毒疫苗引領深耕小兒防疫市場

國光生技子公司安特羅生技（6564）30日召開董事會，通過股票上市案，預計6月底向證交所提出申請，最快今年底、明年首季創新板掛牌上市。

安特羅生技總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗上市以來，逐步深耕小兒疫苗及檢測市場，啟動IPO宣示安特羅在台灣持續為守護婦幼健康努力，下一個階段將透過深化東南亞在地生產銷售布局，擴大利基市場。

安特羅生技為國光生技子公司，2014年1月為開發腸病毒71型疫苗成立、2018年9月興櫃，目前資本額6.58億元。安特羅在新冠疫情期間，生產銷售COVID-19快篩試劑助國人防疫；2023年安特羅取得全台第一張腸病毒疫苗藥證，生產銷售穩定成長，

張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗台灣、越南三期臨床試驗將在今年揭曉完整保護力數據，由於去年越南逢腸病毒71型大流行，共收到70例確診個案，團隊對數據結果十分期待。

安特羅致力於小兒傳染病領域，除了現有腸病毒71型疫苗，也將持續開發腸病毒、克沙奇雙價疫苗，並透過引進優質產品，建置多元產品線；而在檢測部分，包括腸病毒71型快篩、小兒川崎氏症AI輔助診斷系統等，均為滿足防疫及小兒科醫師臨床診斷需求。

張哲瑋表示，安特羅成立十年有成，下一個階段將以腸病毒疫苗為敲門磚進入東南亞市場， 自腸病毒疫苗在台灣取得藥證後，立即與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗代理銷售合約，一旦腸病毒疫苗在越南取得藥證，即可在越南上市；由於看好腸病毒疫苗東南亞市場，雙方進一步合作，將逐步落實在地化生產，搶佔一年超過2000萬劑的東南亞各國新生兒市場。

安特羅生技IPO時程，預計6月底前送件，可望今年第3季核准，年底前完成業績發表會，預計明年第1季登科技創新板上市。

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