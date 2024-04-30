鋼市見曙光！燁輝5月盤價由跌轉平 中鋼認同鋼市正向

主力單軋廠燁輝（2023）30日公布5月內銷價格平盤，對比4月每公噸跌600元，鋼價明顯止跌回穩，加上大陸積極調查逃稅出口的低價鋼材，來自對岸的便宜報價銳減，燁輝與中鋼（2002）都預期，鋼市將重回上坡道路。

燁輝執行副總陳維誠指出，與上月相比鋼市更趨穩定，樂見市況正向發展，尤其全球製造業預期復甦下，鋼市或逐步走出低谷，高利率環境終將進到尾聲，在在都有助鋼需重回正成長趨勢。

中鋼業務副總陳銘源說，近期大陸熱軋底材每公噸上漲20美元以上，鋼價明顯上來，呼籲用鋼產業「大家要有信心，不要再觀望，該買的就要買」。

陳銘源表示，從中貿的接單情況發現，海外用鋼需求量不知不覺中穩定成長，不論是螺絲業接到國外急單、長單，還是銷往歐洲的泛冷軋鍍面鋼材等，外銷用戶下單量比前波增加3%至5%，尤其泛冷軋銷歐甚至排程已經進到第4季，國際鋼鐵貿易的透明度愈來愈清澈。

陳銘源指出，量是價的先行指標，一旦接單量成長，後續需求出現、價格會更快反應上去，綜合起來鋼市最壞的情況過去了，市場要有信心。

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