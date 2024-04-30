台南跨港大橋拚2028年完工 安平舊城區交通疏通有望

台南安平為觀光勝地，每逢假日飽受塞車之苦，台南市府於2年前開始規劃跨港大橋，在歷經10次流標終於決標，預計將於5月初動工、2028年完工，可望有效緩解安平舊城區交通堵塞狀況。

信義房屋在地專家分析，跨港大橋規劃橫跨安平漁港，直接連通舊城區與新安平五期重劃區，除了觀光車潮排解之外，由於大橋將導引人潮行經億載金城附近的金城段，將有助此處發展，令新舊安平同時受惠。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，安平區可分為市府所在的五期重劃區，以及一般大眾熟悉的觀光勝地舊城區-安平王城，此處集結情人碼頭、觀夕平台、四草大橋以及安平古堡等熱門景點，加上新增景點安平航海城與兩家五星級酒店，觀光人潮絡繹不絕。

張榮提到，當年為配合中央商漁港分離政策，市府於2009年打通安平漁港航道，截斷南向通往漁光島的道路，加上取消原本規劃61號濱海快速道路，銜接安平區與安南區的聯外功能喪失，阻斷了安平南向交通。而台南建城已有400年，早年規劃道路並不寬敞，加上現有聯外道路有限且狹小難以負荷大量車潮，每逢假日塞車時間動輒30分鐘以上，不論居民或觀光客皆苦不堪言，連帶也影響到民眾移居舊安平的意願。

張榮進一步表示，隨觀光人口、車流量增加，疏通車流也成為市府的重大考驗，近年安平重大交通建設為去年年底貫通、歷時34年連接北區的和緯路五段，此處通車雖能導流部份車潮往東，但因所有車潮還是須倚賴安北路及民權路才能通至和緯路，相當於車輛仍需橫跨整個舊城區，到將近末端才能有替代道路分散車流，疏通效果有限。

而即將動工的跨港大橋規劃自舊安平東側橫跨漁港航道，連通至新安平永華路億載金城附近，完工後將形成環形交通路網，張榮推估，通車後行車時間將大幅縮短三分之一以上，將有利分散東西向車潮，並且將為舊安平提高人口進駐意願，大橋發包消息一出，在地詢問度便陸續增加，即便是白鷺灣一帶較為高價的別墅型產品，立即就有買方承購，而且白鷺灣南側已經有台南在地建商先行卡位正在新建大樓中。此外，大橋銜接的永華路一帶隨著一定流量的人潮車潮被導引進入，對當地發展將是一大利多。

張榮進一步說明，俗稱為新安平的區塊即是廣為人知、開發已久的五期重劃區，由西往東分別為金城段、文平段以及新南段，開發程度與房價則是以市府所在的新南段最高，逐漸往西延伸，金城段則是因為靠港口，主要倚賴億載金城的觀光人潮，有不少區塊待開發、人潮也較少些，近年雖有亞果遊艇碼頭與漁光島吸引人流，但多數還是從金城段最南端而過，加上部分造船廠在此尚未遷離，開發密度僅約5成左右。

同樣位於安平區的五期重劃區，金城段價格比新南段再便宜一成~兩成左右，以透天產品來說，20年左右地坪約25坪上下物件，在金城段大概1500萬到1600萬左右，但同樣條件在新南段可能需要1700萬到2000萬以上；同樣舊安平過去也因為交通問題因此價格較為親民。

預計跨港大橋通車能將安平舊城區的觀光車潮從北側導引至此，不僅有助舊安平交通，更將使金城段北側能見度提高、帶動開發，紓緩交通之餘，對自住族群而言也多了兩處房價負擔較低的選擇。

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