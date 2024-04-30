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德國 TEXPROCESS 展 紡拓會推異業聯盟海外拓銷成功

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
innova TAIWAN產品發表會活動現場一覽。紡拓會提供／照
innova TAIWAN產品發表會活動現場一覽。紡拓會提供／照

經濟部貿易署支持下，紡拓會率先整合臺灣紡織、機械、化工及終端成衣服飾業者跨業組團，透過產業聯盟的跨領域合作，以「innova TAIWAN - Sustainability + Innovation」為主題，4月23至26日在德國法蘭克福Texprocess國際紡織品及柔性材料縫製加工展，特設臺灣形象專區，展現台灣紡織產業永續發展的創新能量，以及臺灣縫機公會會員高效節能新產品。

紡拓會表示，臺灣紡織產業異業整合參展成功，有效觸及更多國際買家及服飾品供應鏈廠商，預計創造超過200萬美元商機，協助業者開拓新市場。

此次innova TAIWAN臺灣形象區，聚焦智慧製造與永續循環議題，參與業者包括力鵬南亞、台灣百和、華培、巨松、墾青、耀瀚、星菱、賀欣、偉群、永輝興電機等共計25家。展出以聚酯系全衣回收的永續全循環產業生態系，包含rPET循環、TPEE熱熔膠研發、縫製技術應用與功能性產品的開發，以產業鏈上、中、下游的串整，達到聚酯零廢、低碳永續、創新、耐用的循環系統。

力鵬展出零廢料循環系統CRZ System（Closed loop Recycling Zero System）與ReEcoya®原液染色纖維，南亞提出環保再生品牌SAYA餘創等，有效強化臺灣產業國際市場競爭力。

展期4天，共有超過十國近千位國際買主到innova TAIWAN台灣形象區觀摩商洽，買主主要以歐洲和南亞地區的縫機經銷代理商與成衣廠居多，如：美國縫紉機品牌SINGER的斯里蘭卡代理商積極洽詢臺灣工業縫紉機的車針與縫紉壓腳、羅馬尼亞的IoT數位系統公司i-team為開拓亞洲市場尋找代理合作、斯里蘭卡MAS成衣廠對於臺灣紡織體系業者期媒合串聯。

還有不少歐洲與日本買主對台灣永續循環紡織品深感興趣，如：德國Amann Group、日本Kuraray、奧地利VIOMODA等。

經濟部貿易署駐法蘭克福辦事處經濟組洪敬庭組長，特蒞臨現場與主辦單位紡拓會黃偉基秘書長共同揭開序幕，並於開展首日辦理innova TAIWAN產品發表會。

針對永續創新紡織品推廣，紡拓會縫製技術研發中心整合創新技術體系業者，發表Garment to Garment單一材質產業鏈全循環生態系創新的商機；此次innova TAIWAN產品發表會展現了臺灣業者創新實力，跨業整合機械製程端廠商，從工業用縫製機械、IoT數位系統再到精密零件與縫製裁剪刀具等，提供一條龍商機服務，成功吸引現場產業供應鏈國際採購買主一同參與。成功拓展海外新市場，塑造臺灣在國際舞台上的形象與知名度。

紡拓會黃秘書長偕同駐法蘭克福經濟組洪組長與台灣業者們合影。紡拓會提供／照
紡拓會黃秘書長偕同駐法蘭克福經濟組洪組長與台灣業者們合影。紡拓會提供／照

力鵬 南亞

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