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影／陳玉坤：京華城20%容獎依都市計畫法第24條自提 無任何一任市長圖利

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
京華城董事長陳玉坤強調；京華城改建案的「容積獎勵源於為都市創新與貢獻」，一切都是依法申請20%容積獎勵，另外再加上30%容積移轉，皆經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中，改建後的京華城將成為頂級商辦「京華廣場」，預計2026、2027年完工。陳美玲攝影
京華城董事長陳玉坤強調；京華城改建案的「容積獎勵源於為都市創新與貢獻」，一切都是依法申請20%容積獎勵，另外再加上30%容積移轉，皆經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中，改建後的京華城將成為頂級商辦「京華廣場」，預計2026、2027年完工。陳美玲攝影

京華城董事長陳玉坤30日在「京華城被霸凌的前世今生」記者會中指出，京華城560%容積是基準容積，是當初工業土地變更為第三種商業用地後的基準容積，再加上依都市計畫法第24條拿到20%容積獎勵，以及花費約44億元取得容積移轉30%，總計京華城才有840%容積率，一切都是合法取得，無任何一任台北市長圖利。

面對近期容積率風波，京華城暨29日發布五大聲明後，今（30）日更以聲明稿形式刊登五大報全版，再次重申對容積率的取得過程一切合法，並同步舉行記者會提出三點聲明及八點霸凌。

甄明法律事務所律師陳昭龍表示，京華城改建案是依據都市計畫法第24條自提，其內容規定「土地權利關係人為促進其土地利用，得配合當地分區發展計畫，自行擬定或變更細部計畫，並應附具事業及財務計畫，申請當地直轄市、縣（市）政府或鄉、鎮、縣轄市公所依前條規定辦理。」

陳玉坤指出，京華城依據都市計畫法第24條取得20%容積獎勵中，其中第一來自韌性城市貢獻獎勵4%，包括綠建築鑽石級標章、認養復盛公園，第二智慧城市貢獻獎勵8%，包括智慧建築鑽石級、設置法定停車位數6%以上充電車位以及電池交換設備供公眾使用，第三宜居城市貢獻獎勵8%，包括頂級商辦的耐震標章，以及整修道路鋪面以吉祥路、東寧路街廓及路寬1,000平方公尺以上。

陳玉坤強調，京華城改建案的「容積獎勵源於為都市創新與貢獻」，一切都是依法申請20%容積獎勵，另外再加上30%容積移轉，皆經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中，改建後的京華城將成為頂級商辦「京華廣場」，預計2026、2027年完工。

京華城董事長陳玉坤（左）今（30）日在「京華城被霸凌的前世今生」記者會中指出，京華城560%容積是基準容積，是當初工業土地變更為第三種商業用地後的基準容積，再加上依都市計畫法第24條拿到20%容積獎勵，以及花費約44億元取得容積移轉30%，總計京華城才有840%容積率，一切都是合法取得。右為甄明法律事務所律師陳昭龍。陳美玲攝影
京華城董事長陳玉坤（左）今（30）日在「京華城被霸凌的前世今生」記者會中指出，京華城560%容積是基準容積，是當初工業土地變更為第三種商業用地後的基準容積，再加上依都市計畫法第24條拿到20%容積獎勵，以及花費約44億元取得容積移轉30%，總計京華城才有840%容積率，一切都是合法取得。右為甄明法律事務所律師陳昭龍。陳美玲攝影

京華城 都市計畫

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