地震效應汰換電梯戰開打 永佳捷搶百億商機

403大地震後迄今近一個月，永佳捷電梯總經理蔡定憲，根據營建署統計全台20年以上電梯超過8萬4千台，以電梯平均壽命20年，這次地震造成不少老舊社區電梯故障成為換梯潮，商機初估百億。

台灣大小餘震不斷，永佳捷電梯總經理蔡定憲，30日在接受社區表揚大會上宣布， 在兼顧企業獲利與善盡社會責任，決定將新梯與更換控制系統這兩項業務把「地震感知器」列為標準配備贈送給客戶。

永佳捷限量推出遠低其他大廠近6折替老舊社區更換電梯控制系統，再贈地震感知器，搶百億汰改商機，這也讓其他電梯大廠備感壓力，放話不惜流血跟進。

蔡定憲呼籲主管機關應比照日本，要求業者將「地震感知器」列為「義務」設備，並編列預算補助老舊社區安裝，共同維護民眾安全。

蔡定憲率領北區維保人員前往新店社區表揚，源自403大地震該社區因電梯老舊，原保養公司延宕多日無法修復，導致該社區高齡90歲老爺爺以及行動不便需赴醫院看診者無法出門。 有住戶聯繫永佳捷告知情形後，兩天內緊急修復完成，社區主委與多名住戶頒贈感謝錦旗，肯定永佳捷全力搶修的表現。

蔡定憲表示，台灣電梯市場過去50年來長期被大廠壟斷，因此創新、服務、不追求高毛利與客戶共創雙贏，是永佳捷啟動一年多以來獲得市場認同的重要關鍵。

蔡定憲進一步表示，地震感知器在台灣有很多製造商，非冷門專利產品，當地震來襲震度達到一定程度，就會緊急將運行中的電梯停靠在最近樓層，疏散乘客，此時車廂停車，避免在運行中遭劇烈晃動脫軌而墜落。可說是大大降低風險，是電梯業界的避難神器之一。

台灣與日本同為地震頻繁的地區，據了解日本早已將「地震感知器」列入法規成為標準配備。而與永佳捷合作的是台灣本土企業三聯科技，該公司是台灣地震監測器龍頭，利用半導體技術研發「數位化自動回傳系統」，屬新世代產品，全時間共同守護大眾安全。

包括政府重要設施、企業總部及高科技廠辦等都是主要客戶。 過去電梯大廠在追求高毛利下不願被開發商砍價犧牲利益，多列為選配。

蔡定憲補充指出說，地震感知器必須與電梯相同品牌的控制系統相容連結，才能發揮最大作用，因此才設定新梯與更換控制系統列標準配備贈送給客戶。

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