快訊

首波梅雨鋒面深夜接近 彭啟明示警：驚見1千公里閃電列車

大學生出國念雙聯直接就業 她獲美半導體大廠聘約有2秘訣

台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治

大地震後買盤轉向？房仲：成屋市場降溫

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台4月交易量較3月減少7%，但比去年同期增加16%，區域表現上台南與新北表現較強，其餘表現較為疲軟。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，4月除因有連續假期影響工作天數外，四月初的地震也是影響買氣的重要原因，許多買方在安全考量下轉為觀望或是轉進預售，讓成屋交易稍嫌冷清。

各區表現上，北北桃與台南表現較強，北市年增28%，新北市年增11%，桃園市年增18%，台南年增26%。台中月減22%，年增4%，高雄月減8%，年增3%。

徐佳馨推估，全台震不停對屋齡較老的個案多少有所影響，此外，為新案與話題帶動成屋買盤，加上近期趨勢穩定向上，亦是交易量成長的重要因素。

徐佳馨表示，因稅制與交易制度影響，預售屋與成屋均有閉鎖期，加上區域如果有重大利多，很容易發生「無案可賣」的狀況，若推算閉鎖期滿的第一波出售，恐怕得到2025年後才有機會。

此外總價思維下，建商推出低總價預售案掀起買方搶進，吸引買方進駐，更讓成屋交易產生外熱裡冷的狀態，開發案源能力強弱成為業者存活與否的一大關鍵。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，今年股市表現大好，讓資金流向不動產，不過央行對第二季升息語帶保留，加上下半年因適逢全球大選年，政經變數增加，但房地產市場儼然過熱，是否會逼央行出手？頗受外界矚目，不過近期不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，提醒要留意資金部位，避免出現違約或是貸款不足的狀況。

央行 建商

延伸閱讀

地震後易驚慌？「柴胡桂枝乾薑湯」助緩解心悸、胸悶、失眠

為何地震都發生在凌晨？國旅不敢去花蓮 遊客全改衝1地：訂房塞爆滿到8月

地震超嚇人卻是票房保證？地震電影在台灣備受觀眾捧場

花蓮6.1強震預兆？她昨晚見「2詭譎畫面」網朝聖喊：超可怕

相關新聞

大地震後買盤轉向？房仲：成屋市場降溫

住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台4月交易量較3月減少7%，但比去年同期增加16%，區域表現上台南與新北表現較強，其餘...

商業興觀點／企業節能三要素

隨著極端氣候發生頻率增加，環境永續的議題愈來愈受到重視，其中，熱門議題之一即是「淨零排放」。我國已訂下2050年要達淨零...

發現薇趨勢／別急著看衰AI Pin

經過生成式AI一年多的洗鍊，相信大家對「AI創造內容」不再感到陌生。然而，AI在數位匯流發展上，仍屬於軟體與應用服務，使...

數位沛方／善用數位小工具 伸援花蓮商家

4月初的大地震，為本來已經準備迎接觀光客人潮的花蓮商家帶來了很大的衝擊，因為花蓮本身就是一個極度仰賴觀光的地方，當地有許...

大同旗下資服廠大世科改選 市場派虎視眈眈

大同旗下資服廠大世科今年股東會將改選，市場派虎視眈眈，股市聞人、涉及福懋油掏空案的興泰董座吳金泉提出市場派董事名單，母公...

大世科改選 市場派虎視眈眈 股市聞人吳金泉操盤

飼料大廠興泰董座吳金泉最近計畫進入大世科董事會。他是股市聞人，2003年起接連入主興泰、福懋油、福壽、晉泰等上市櫃公司，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。