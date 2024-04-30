大世科改選 市場派虎視眈眈 股市聞人吳金泉操盤
飼料大廠興泰（1235）董座吳金泉最近計畫進入大世科（8099）董事會。他是股市聞人，2003年起接連入主興泰、福懋油、福壽、晉泰等上市櫃公司，2020年因涉嫌福懋油掏空案，與福懋油前董座吳美紅（吳金泉胞妹）、時任興泰財務主管秦慧如等三人，同遭台中地檢署起訴，官司仍在審理中。
吳金泉原為桃園鴻福證券公司營業員，2003年至2004年間，看中興泰大量現金及土地資產，大量買進持股，2004年6月順利入主興泰成為董事長。
挾過往操盤股市經驗，吳金泉透過興泰子公司在資本市場投資，瞄準老牌油脂大廠福懋油經營權。2019年6月福懋油改選董事，吳金泉領軍的市場派持股雖少，但以配票策略勝出，奇襲拿下經營權。2019年7月吳金泉因興泰炒股案，被桃園地方法院依違反證交法重判12年。因透過福懋油買進興泰持股，引發爭議，經營權再回到福懋油公司派許家手中。2020年10月，台中地檢署以涉犯內線交易、財報不實、非常規交易、特別背信、背信等罪嫌，合謀掏空福懋油9,000多萬元，檢察官請求對吳金泉、秦慧如及吳美紅三人從重量刑，案件仍在審理中。
吳金泉2014年起也陸續買進資服廠晉泰股票，成為晉泰最大股東。
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