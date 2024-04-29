六福萬怡平均房價年增6%、電腦展再衝高

六福（2705）29日表示，受惠歐美商務客需求回籠，加上韓國旅客需求也增加，再加上未來陸客解封，看好六福萬怡酒店平均房價較去年成長6%，台北電腦展房價會再衝高。

近期大陸釋出兩岸觀光交流方向，預期將逐步活絡兩岸觀光需求；六福萬怡過去國際旅客假日占6-7成、平日約4-5成，其中陸客旅客占其中約2成。

六福樂觀看待像是 computex 展會帶動需求增溫，預期今年六福萬怡酒店 ADR（每日均價＿目標達4,800元，住房率要達75%，雙雙較去年成長，目標今年飯店營運優於去年。

以6月舉行的 computex 展會期間來看，六福萬怡訂房率達9成，這期間平均房價達6,000-7,000元左右，訂房需求熱絡。

隨著國內觀光客商務課需求增加，六福表示，六福萬怡酒店去年達4,500元，住房率達約70%。預期今年平均房價達4,800元，住房率為75%。

六福分析，大型展期需求回籠，不過，企業商務需求還沒有完全復甦，推估可能與疫情培養的遠距工作習慣還未改變有關，集團持續開拓多元客源，吸引像是養寵物、親子等客層。

此外，目前國際客以歐美比例最高，韓國需求也有所提升，正向看待陸客開放後到需求成長。

此外，隨著臨近端午節，六福今年推出三款粽子，雖較去年六款減少，聚焦中、高價款銷售，有信心今年端午檔期銷售額較去年。

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