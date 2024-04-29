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中鋼工會理事長「春生仔」的意見 會受到新政府重視？

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼工會理事長陳春生。 報系資料照
中鋼工會理事長陳春生。 報系資料照

準總統賴清德日前親訪中鋼（2002），牽動中鋼董事長、總經理及執行副總等高層人事異動的敏感神經，未來變化不脫三套劇本，相關動向備受鋼界以及中鋼百萬股民關注。

總統當選人賴清德26日周五在經濟部長王美花、高雄市長陳其邁陪同下，前往中鋼視察，由中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃建智，以及中鋼企業工會理事長陳春生共同接待。

這二天周末，鋼界盛傳準總統賴清德此行，已經為中鋼高層人事布局定調，未來不脫三套劇本。

一，是中鋼董事長、總經理都由中鋼人內升接任，這是也是中鋼工會長期來的堅持。二，董事長空降官派，總經理由中鋼人內升。三，董事長、總經理全部空降官派。

政商界大老說，中鋼是南部最重要公股控制的事業，員工、眷屬與協力廠商關連人數合計超過5萬人，「這是重要票倉」，大選時準總統賴清德就是靠南部飽滿的選票致勝，理論上會重視中鋼人意願，如果再考慮全國上市公司最多的百萬名股東數，新政府對中鋼高層人事的布局自需更謹慎，避免失民心。

中鋼工會理事長陳春生指出，2000年國內首次政黨輪替後，中鋼董事長多次由官派空降接任，這種情況「以前或許還可行，但現在絕對不適合」，工會的立場就是要求中鋼董事長、總經理一定都要內升，由中鋼人治理中鋼。

陳春生說，原因很簡單，現在鋼鐵產業面對全球性嚴峻的考驗，主事者絕對要有鋼鐵專業。以碳稅為例，碳足跡複雜影響深遠，萬一隨便接受未經精算的碳稅，公司就慘了「足吃力」。

還有中鋼做風電也很辛苦，現在全公司轉型做精緻鋼廠，新的重要議題很多，「怎麼可以找不專業甚至不懂的人來領導」？

陳春生表示，工會只要求中鋼高層要內升，至於要升誰沒意見，「不要外來的人黑白撞」，這項立場不會改變。

政商界大老說，陳春生擔任中鋼工會理事長深得人望，不僅上萬名中鋼人擁戴，陳春生在南部甚至全國政商界的人脈，更深不可測。

以這次準總統賴清德到中鋼視察為例，致辭開頭問候語稱陳市長、王部長、翁董事長、王總經理，到陳春生時直接喊「春生仔」，透露出二人直接、不客套的交情。

這些都還只是中鋼工會的「軟實力」。綜觀過往歷史，中鋼工會發動的抗爭曾經直接要求「董事長下台」，有必要時白布條的訴求劍指政府以及官員也毫不手軟，再加上全台灣工會長期合作彼此串聯的功能，在在全是中鋼工會的「硬實力」。

政商界大老表示，陳春生「軟硬兼具」，他對中鋼高層人事的態度，會不會就是新政府的立場？後續值得密切關注。

中鋼 布局 賴清德

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