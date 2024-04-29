旅天下線上旅展登場 早鳥最高折2萬元

旅天下（6961）即日起至6月3日舉辦「把世界變成一座樂園」線上旅展，精選全球樂園、世界節慶、世界鐵道等六大主題旅遊商品，帶旅人全球玩透透。並祭出周周限量搶購、清倉促銷、暑假特惠、早鳥預購最高折2萬元四大優惠。另加碼，下單抽hito流行音樂獎門票，單筆訂單滿額再抽「挪威郵輪奮進號日本沖繩4日」，一人中獎兩人同行。

旅天下表示，出境旅遊市場持續熱絡，2024年第1季出團人次較去年同期成長88.7%，其中以日本最受歡迎；越南、泰國、菲律賓也展現強勁復甦能力；超高CP值、季季皆有主題的韓國也表現不俗；長程線國家則因航空供給逐步恢復，機票價格、團費愈趨穩定，亦成為民眾熱門旅遊目的地。

根據日本觀光局統計，今年1至3月外國觀光客從268萬8100人次飆至308萬1600人次，短短3個月內成長1.5成。旅天下觀察，現日本旅遊幾乎無淡、旺季之分，為避開人潮，推薦市場獨家直飛東北花卷或北海道之產品。除了跟團，自駕漫遊蔚為流行，其中花卷因地理位置優勢，北上可達青森、南至仙台，自駕需求飆升，詢問度較去年提升3成。

線上旅展期間每周二、四祭出限量搶購產品，團體旅遊日本「北海道函館5日」、「東北花卷5日」、「東京5日」19,888元起；「韓國釜山大邱4日」9,888元起、「韓國首爾5日」13988元起；「越南峴港5日」15,888元起；「歐洲奧捷8日」破盤價5萬元有找；「土耳其10日」4萬元有找。

旅天下針對早鳥預購，祭出短線最高折2,000元，長線最高折2萬元。短線部分推薦獨家直飛日本東北花卷產品，「東北花卷星空纜車嚴美溪5日」，安排搭乘星空纜車欣賞滿天星斗，入住2晚溫泉飯店，早鳥預購折2,000元，每人最低價36,900元起；日本東京、大阪、北海道、東北等自由行，指定產品每人折500元、加贈Wi-Fi機、並提供租車優惠，方便旅客自駕遊。「韓國首爾樂天樂園5日」折價後每人16,900元起。

長線部分，推薦「維京河輪漫遊萊茵河盧森少女峰13日」、「維京河慢遊多瑙河布達佩斯維也納13日」等河輪商品，出發日前90天下訂即享第2人折2萬元，可從瑞士、荷蘭、匈牙利等國上船，一次玩歐洲多國，每日體驗豐富的岸上觀光及精緻的服務、餐飲。相較於規模龐大的國際郵輪，河輪沒有出、入關等冗長手續，也不受大海海象影響，搭乘體感更加平穩舒適，玩法更多元，是悠閒品味歐洲的旅行方式之一。「東澳雪梨雙城8日」搭乘高空透明纜車遊覽壯觀藍山國家公園，及夜訪藍光螢火蟲，折價後每人53,900元起。

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