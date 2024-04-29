工研院攜手中佑精材 打造航太材料自主產業鏈

工研院今天宣布，與中佑精材授權合作，建立航太級鎳基超合金等粉末真空氣霧化量產技術，目前送樣漢翔測試驗證。

工研院指出，鑑於發動機所需先進高溫材料仰賴國外進口，限制產業發展，工研院完成航太級高溫材料技術研發，以及鎳基超合金材料與積層製造發動機零件開發，促進粉體材料國產化，並建立發動機零件自主技術。

工研院材料與化工研究所副所長陳建明表示，與中佑精材合作打造多種鎳基超合金粉末氣霧化產線，將有助提升台灣航空發動機高溫材料自主供應能量。

中佑精材指出，透過與工研院合作，生產的金屬粉末堆積密度高、純淨度高，可運用在3D列印、生醫、微型被動元件、冷噴塗與高純度靶材等領域，未來航太級粉末年產能將達10公噸規模。

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