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不想當打工仔！年輕人創業風潮湧現 微型商辦需求增大

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中三井LaLaport示意圖。圖／業者提供
台中三井LaLaport示意圖。圖／業者提供

青年創業人數大增，帶動小坪數商辦湧現商機，且熱潮蔓延至中南部。不少建商，包括興富發（2542）、允將、聯聚等都有微型商辦的推案計畫，專家指出，政府打住不打商，且在台商回流、產業擴廠、青年人創業等下，商辦市場持續火熱。

據統計，青年創業貸款人數10年來大增4~19倍，今年前3月的青創貸款人數已是5年前全年度總和，在青年創業人潮帶動下，小坪數商辦需求度大增，像近期緊鄰台中三井LaLaport的「浩瀚湖濱城」在商場人潮效應與捷運藍線核定利多加持下，辦公室產品詢問熱度倍增。

台中辦公室熱度升高，不少建商也有都有推案計畫，包括興富發「市政萬象廣場」以25~45坪微型商辦切入市場；允將「TST台灣之鑽」基地位在新光、大遠百之間，規劃60~500坪產品；聯聚建設第三座豪辦傳出有將挑戰9字頭單價，商辦市場已成為兵家必爭的新藍海。

其中，台中東區在600億大車站計畫挹注下華麗變身，不但是政府重點建設地區，更肩負民間各方期待，對市場敏銳的大咖開發商更是快手搶進，不只三井LaLaport、站前秀泰、大魯閣新時代購物中心等商場林立，全聯實業也將在台中東區開設全台第一座佔地4252坪的大型複合式商場，預計於今年底開幕。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，在「打住不打商」的政策下，商辦市場仍保持恆溫，相對於大型企業總部重視氣派豪華門面，中小型企業更著重於大眾交通便利性、周邊生活休閒機能、辦公空間更兼具會議居家多功能，以北部風行的SOHO型辦公產品多落在20坪上下，對於想從事直播網紅、社群小編等族群，乃至於投資出租族群，空間適切且入手門檻相對輕鬆。

資料來源／經濟部中小及新創企業署官網
資料來源／經濟部中小及新創企業署官網

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