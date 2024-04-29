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各大超商搶攻最強「帶路雞」 咖啡黑金成關鍵

中央社／ 台北29日電
7-ELEVEN門市自4月29日至5月1日，購買CITY CAFE濃萃美式咖啡1杯搭配魔爪Monster指定59元品項任1瓶，享搭配組合優惠價79元（原價109元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自4月29日至5月1日，購買CITY CAFE濃萃美式咖啡1杯搭配魔爪Monster指定59元品項任1瓶，享搭配組合優惠價79元（原價109元）。圖／7-ELEVEN提供

被譽為黑金商機的咖啡，在台灣年產值高逾新台幣800億元。咖啡身為超商最重要的「帶路雞」，四大超商競爭激烈，無論從代言人、咖啡豆和咖啡機升級等持續火拚。目前以統一超CITY CAFÉ營收占比最高，去年達170億元，站穩超商咖啡營收王。

超商龍頭統一超旗下7-ELEVEN，在2004年上市自有咖啡品牌CITY CAFE，2007年找來女星桂綸鎂代言，不但讓CITY CAFÉ打出名號，也讓咖啡業績一飛沖天。

根據統一超日前提到，CITY CAFÉ在2015年營業額突破100億元，透過品質提升，將咖啡豆、咖啡機持續升級，以及風味變化來拓展客群，更以多元銷售通路推動業績向上。

7-11在2018年起跨入精品咖啡市場，2020年將精品咖啡品牌更名為「CITY PRIMA」，衝高營收；CITY系列在COVID-19疫情後業績迅速復甦，高速成長，2023年營業額突破170億元，和2015年業績相比，大增70%。

7-11表示，咖啡事業藉由多元品牌作法深化經營，CITY PRIMA提供精品咖啡服務店數更已突破6000家，為全台之最，帶動相關類別業績成長。

全家旗下自有咖啡品牌「Let's Café」年年成長，2019年業績破50億元。近年更透過單品咖啡、大規格、特濃厚、氣泡加味等策略，持續創造成長動能，瞄準咖啡風味鑑賞趨勢。

全家去年將Let's Café經典咖啡風味升級，咖啡豆採用繁複的雙群烘豆工法（整體製程多一次烘焙），帶動2023年咖啡業績突破70億元，銷售續創新高。

此外，全家表示，Let's Café也持續升級咖啡機台，不僅每年投資超過億元布建咖啡機，更因應雙群烘豆的風味升級，全面調整咖啡機調製參數；針對使用經典豆的美式、拿鐵設定專屬萃取壓力，增加咖啡香氣與奶味口感，今年咖啡營收有望再上一層樓。

萊爾富2007年成立的Hi Café咖啡品牌，2023年營收約20億元，在聯邦集團接手經營權後，將咖啡視為轉型重點。

OK超商則自2011年開賣現煮咖啡「OK CAFÉ」，咖啡業績則不提供。

OK超商表示，門市現煮咖啡中，因取得便利、品質穩定且具高CP值等因素，超過6成民眾選擇購買美式或拿鐵，今年第1季進行全面換豆；看準20、30世代喝咖啡趨勢成長OK CAFÉ」與年輕品牌聯名，開發獨家風味飲品，搶攻年輕人的飲品市場。

咖啡 營收 超商

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