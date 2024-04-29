快訊

末日爆炸危機？以色列與伊朗「核武對峙」預測

MiLB／張育成雙安手感升溫 鄧愷威2.2局核爆6分挨滿貫

學費補助拉近公私立大學差距 學者看好前段私大超車

全達、威剛策略聯盟 攜手搶電動車充電市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全達國際日前推出全台首座移動式充電椿「E-HERO 移動充電機器人」。圖／本報系資料照片
全達國際日前推出全台首座移動式充電椿「E-HERO 移動充電機器人」。圖／本報系資料照片

全達國際宣布引進策略投資夥伴－威剛科技(ADATA Technology)，攜手完成全達子公司「達拉電能股份有限公司」(DARA POWER)首次對外募資。

全達表示，此次現增案，威剛科技將投入3000萬元，取得達拉電能40%股權，增資後，達拉電能資本額將達7500萬元，全達持股60%，達拉電能計畫於2024年建置39個快充站，共配置132支快充槍，可望躋身台灣前五大充電站運營商之列，提升台灣電動車充電服務能量。

全達表示，達拉電能為全方位電動車充電解決方案供應商，創新結合固定式快充樁與E-HERO移動充電機器人，前者於專用車位持續供給服務，後者則機動前往非專用車位進行充電，不僅提升充電站服務能量，更縮短電動車主等待時間，大幅提高充電站營運效率。

達拉電能自研DARA GO電動車主專用APP與DARA CLOUD充電服務管理系統，採用全球通用OCPP通訊協定，可快速整合電動汽車與充電設備資訊，並計劃於今年第三季上線OPEN API，加速與充電資訊聚合者、道路救援業者、零售業者的合作，為電動車主提供更加多元、便捷的服務。

而記憶體模組大廠威剛科技，近年持續採取多角化經營策略，積極布局綠能產業並看準移動市場商機，研發商用電動三輪車及電動車動力系統，外銷海外。

全達表示，威剛科技投資達拉電能，正式跨足電動車充電產業，未來雙方將在充電場域與儲能櫃等領域展開多方面合作。另外，威剛科技於台灣北中南地區擁有數個零售與文藝場館，包括桃園圖書館總館、高雄流行音樂中心鯨魚堤岸，並拿下台中流行影音中心營運轉移最優申請人資格，將為達拉電能增添新的服務地點和龐大市場機遇，透過結盟發揮雙方優勢，加速充電站點建置及市場拓展。

延伸閱讀

台泥蘇澳儲能啟用 拿下台電電力交易價最高項目72%比重

大甲媽遶境進香志工設結緣電供手機充電 信徒回贈結緣品

眾福科搶攻高階遊艇及大型郵輪市場 紐倫堡首度亮相59吋高階海圖儀

地上掉1頂「黑白假髮」強風狂吹都沒飛走！下秒長出2條腿嚇壞路人 真身曝光好吃驚

相關新聞

高雄漢來爆食安疑慮 漢來發聲明：徹底清消停業至30日

高雄漢來海港港巨蛋店自助餐廳爆出食安疑慮，漢來（1268）今（28）日發布聲明，26日有部分用餐民眾身體不適引發食安疑慮...

各大超商搶攻最強「帶路雞」 咖啡黑金成關鍵

被譽為黑金商機的咖啡，在台灣年產值高逾新台幣800億元。咖啡身為超商最重要的「帶路雞」，四大超商競爭激烈，無論從代言人、...

超商老三逆襲 萊爾富拚創意轉骨向雙雄下戰帖

今年4月初萊爾富破天荒祭出「百店百杯」與「指定東區快閃店」免費喝中熱美式咖啡活動，堪稱超商創舉。然而，為什麼要送咖啡，一...

打炒房政策捧小踩大？ 六都小宅漲勢輾壓大宅

打炒房政策捧小踩大？台灣房屋根據實價登錄資料，統計六都25坪以下小宅與逾65坪大宅近三年的單價漲幅，結果顯示，六都小宅的...

全達、威剛策略聯盟 攜手搶電動車充電市場

全達國際宣布引進策略投資夥伴－威剛科技(ADATA Technology)，攜手完成全達子公司「達拉電能股份有限公司」(...

王品集團母親節優惠活動來了 四品牌加菜寵媽

王品（2727）旗下四大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台式小館」、「莆田」及「朝粥幫」，在5月1日-5月19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。