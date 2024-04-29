行銷最錢線／腦科學廣告法 提升銷售力

廣告方法近年來隨著科技進步，已能更有效地滿足消費需求，同時再加上AI與網路的應用更普及，使得廣告促進銷售的能力愈來愈強，而與此同時，歐美腦科學的新研究，發現「大腦」處理廣告的流程，這個新發現將能幫助企業或廣告公司，企劃出更具銷售力的廣告。

例如，什麼樣的廣告比較能吸引大腦注意，品牌訊息如何進入長期記憶？什麼樣的創意比較能激發購買欲望？腦科學研究在這方面都有了答案，因此在進行廣告企劃時，參考「大腦處理廣告流程」，所發展的廣告將能更快吸引大腦的注意與記憶，進而有效地提升銷售力。

大腦處理廣告的流程，主要分三部分：

一、應用神經突觸選擇廣告：大腦隨時在監測周遭的環境，每天我們眼之所見，耳之所聽的訊息無以計數，大腦因此需要一些方法作決定，那些廣告是他要注意，那些是他不喜歡要排除的。

幫助大腦篩選廣告的是，眼耳鼻等感官中的「神經突觸」，牠們會不斷參考短期記憶及儲存在「海馬迴」中的長期記憶，如果廣告創意觸及這些記憶，就能吸引大量「突觸」的注意，進而促成更多神經元加入而形成一個「迴路」（迴路就像一個衣櫃，儲存很多相關資訊），迴路愈大購買欲望就會愈強，反之，廣告會被忽略，因而引不起消費者注意。

二、應用情感連結發展大創意：情感（EMOTION)在引導消費者的「直覺及理性」反應上扮演重要角色，「情感」可說是人類互動連結一切的核心，位在腦部中心點，學名為「邊緣系統」，又稱為人類的「情感中樞」。

例如，最重要的「人類情緒發動點：杏仁核」，就位在這個系統裡面，而常說的「大創意」，就是所想出的廣告「點子」，能直接觸及並激發「邊緣系統」的反應，這時消費者就會對廣告中的品牌，產生極大的購買興趣，反之若創意不夠好，這個系統就不會有任何反應動作，消費者對品牌也就沒有購買興趣。

三、應用「意義提升」提高品牌價值：廣告最重要的責任是，廣告本身要被消費者的大腦所喜歡，而一個大腦所喜歡的廣告，通常不是強調「我的產品會給你什麼好處」，因為這不是「大腦」的思考及學習方式。

事實上，整個大腦就是一個「小宇宙」，而消費者是在裡面的那位「小王子」，他一直在尋找「意義」，生命中所有發生的逗點或句點，最好是驚嘆號，他都會覺得很有意義。

所以廣告創意指的是要為品牌「創造意義」，也就是廣告內容本身，要先讓消費者覺得很有「意義」，當這個「價值」提升，廣告被消費者喜歡，他購買這個品牌的欲望，自然也就水漲船高。

腦科學在大腦看廣告上有許多新發現，企劃人員在發展廣告時，如能多參考這些大腦處理廣告的方式與流程，將會使策略與創意的發展，更貼近大腦的思考及運作方式，使廣告獲得更多掌聲與共鳴，品牌也因此更受歡迎。

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