長榮兄弟爭產再爆爭議

長榮集團兄弟爭產再爆爭議，律師林文鵬昨（22）日下午向台北地檢署控告，長榮海運（2603）董事張國華、柯麗卿等涉嫌證交法內線交易。此舉被視為，長榮海運小股東上個月控告全體董事涉嫌背信後，再一波新攻勢。

張國華聲明表示，內線交易指控子虛烏有，希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

張國華聲明，去年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易方式購買長榮海運股票，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加持股，他早已決定要在2023年除息交易日當天透過集中市場購買長榮海運股票，至今沒有賣出也沒有賣出的計畫。該交易也依法進行申報，絕無內線交易情事。

林文鵬是知名律師梁懷信的左右手，也是星宇投資派駐立榮航空的董事，外界揣測這波行動是星宇航空董事長張國煒（K董）再次出招。

被視為長榮集團海外金庫的巴拿馬長榮國際（EIS）接連處分資產，且多筆交易賣給長榮海運及其子公司，長榮海運小股東上月25日控告長榮海運全體董事涉嫌背信等罪，長榮海運則稱股東指控與事實不符，為長榮兄弟爭產再度投下震撼彈。

隔天，張國煒也以EIS股東身分質疑這些鉅額交易的透明性，他並強調，贊同分家，但必須公平、透明。林文鵬昨天的提告行動，外界解讀是K董陣營再度展開新一波攻勢。

林文鵬指出，長榮海運在去年6月19日董事會決議處分長榮航空股票，這個消息遲至去年8月14日才在公開資訊觀測站公告。

商品推薦