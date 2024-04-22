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張國煒律師再告長榮大哥內線交易金額破百億

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
長榮海運近年陸續決議處分重大資產。圖／業者提供
長榮海運近年陸續決議處分重大資產。圖／業者提供

星宇航空董事長張國煒日前策動股東委託律師，怒告長榮大哥張國華連續將巴拿馬商長榮國際（EIS）的資產，以約300億的價格賣給長榮海運，涉嫌背信；今天律師再對長榮海運董事張國華、柯麗卿等涉嫌證交法內線交易犯罪，向台北地檢署提出告訴。

張國煒委任律師林文鵬指出，長榮海運於去年6月19日董事會決議處分長榮航空股票之重大資產交易案，而此一重大影響長榮海運股價的消息，卻遲至於去年8月14日才於公開資訊觀測站公告，但張國華、柯麗卿身為長榮海運董事，竟早在消息公開前，即於去年6月30日，由張國華大量買進高達98357張長榮海運股票。

林文鵬並說，媒體報導於去年6月30日，張國華自稱擔任永久總裁、柯麗卿擔任總經理之巴拿馬長榮國際（EIS）賣出近17萬張長榮海運股票，「等於張國華、柯麗卿既是賣方EIS的董總、也是買方長榮海運的董事」，張、柯身為長榮海運內部人，竟在重大影響長榮海運股價消息公開前，進行上百億元的長榮海運股票買賣內線交易，違反證交法第 157-1 條；若從去年6月30日至8月14日的長榮海運均價計算，犯罪所得高達近21億元。

林文鵬說，請台北地檢署能盡快傳喚嫌疑人展開調查，發動搜索、扣押等保全證據，並對內線交易違法行為進行查處，以維護證券市場公平，保護投資者合法權益。

柯麗卿 股票 長榮海運

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