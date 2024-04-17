友通參加 Japan IT Week 展覽會 進軍日本無人服務市場

全球嵌入式主機板及工業電腦（IPC）品牌廠商友通資訊（2397）宣布參加2024年Japan IT Week展覽會，此為疫情後友通在日本的首展，並且擴大攤位，預計呈現自助服務機（Self-Service Kiosk）和Windows on Arm（WoA）相關內容，進軍日本無人服務市場。友通也將在此次活動中介紹最新產品系列，專為車載、工廠自動化和AMR等多種工業應用所設計，更具備先進的AI功能。

Japan IT Week是亞洲享譽盛名的嵌入式技術展會，可視為友通在日本展現產品技術實力的最佳舞台。據市場報告顯示，全球自助服務技術市場產值預計到2030年將達到726億美元；順應產業趨勢，友通在本次展會的主打產品，都呼應了市場對AI解決方案的需求。

兩大主要焦點包括自助服務機，友通的零售自助服務機採用x86架構設計，能促進未來軟硬體功能的整合，藉此強化使用者體驗。第13代Intel Core i9-13900TE處理器搭配Intel Arc A380 GPU，可帶來無與倫比的處理能力和AI運算效能。而友通的工作負載整合平台只需單一Intel CPU即可同時執行多個作業系統。此外，友通與拍檔科技合作，透過大語言模型（LLM） AI 強化使用者介面和客戶服務體驗。

另一焦點則是Windows on Arm（WoA），期待透過WoA產品線來提高能源使用效率和優化使用者體驗，展現友通在自助服務終端和自動化方面的靈活適應能力。WoA產品線融合AI和嵌入式運算技術，且能加速Arm架構電腦的Windows應用程式開發。

友通在Japan IT Week的展示內容也包含各產品線的最新AI創新成果。COM Express Compact MTH968是首款搭載NPU（神經網路處理器）處理器的產品；嵌入式系統EC700-ADN相容於Hailo-8模組，可加速AI運算能力；AI推論系統EC180-CS則配備最高支援至60W的GPU MXM模組，有助於增強AI能力。