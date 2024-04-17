吳東進任大台北瓦斯董座

新光集團旗下大台北瓦斯（9908）昨（16）日董事會改選，推舉前新光金控董事長吳東進擔任董事長。吳東進表示，未來將投入氫能產業能源轉型，為大台北瓦斯注入新的成長動能。

大台北瓦斯前董事長、新光老臣許榮富日前辭世，公司昨天發布重訊，新光醫療財團法人改派法人代表，由許榮富改為中華民國科技管理學會理事長彭裕民，同時推舉通過新任董座，由吳東進擔任。

據了解，大台北瓦斯自新光集團創辦人吳火獅在世時就是新光集團轉投資公司，多年來吳家一直擁有大台北瓦斯的主導權。大台北瓦斯表示，吳東進考量天然氣公司營運攸關民生、能源安全，當前正值台灣能源轉型、全球碳中和趨勢，決定重新執掌兵符，支援政策、企業氫能轉型布局推進。

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