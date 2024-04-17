快訊

鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

吳東進任大台北瓦斯董座

經濟日報／ 記者謝柏宏魏鑫陽／台北報導

新光集團旗下大台北瓦斯（9908）昨（16）日董事會改選，推舉前新光金控董事長吳東進擔任董事長。吳東進表示，未來將投入氫能產業能源轉型，為大台北瓦斯注入新的成長動能。

大台北瓦斯前董事長、新光老臣許榮富日前辭世，公司昨天發布重訊，新光醫療財團法人改派法人代表，由許榮富改為中華民國科技管理學會理事長彭裕民，同時推舉通過新任董座，由吳東進擔任。

據了解，大台北瓦斯自新光集團創辦人吳火獅在世時就是新光集團轉投資公司，多年來吳家一直擁有大台北瓦斯的主導權。大台北瓦斯表示，吳東進考量天然氣公司營運攸關民生、能源安全，當前正值台灣能源轉型、全球碳中和趨勢，決定重新執掌兵符，支援政策、企業氫能轉型布局推進。

吳東進 新光金控

延伸閱讀

氫能於淨零碳排占重要地位：全球氫能發展預估及我國發展策略簡介

為新光金現增！黃天牧周三約見新光吳家2兄弟 引外界高度矚目

對談內容曝光了！金管會首約談新光吳家兄弟 黃天牧提兩大重點

6顆「瓦斯球」在家旁…上萬居民盼遷無下文 議員促中油兌現承諾

相關新聞

上市櫃協會東方領袖講座／貿協董座黃志芳：企業拚贏 須打造護城河

台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，外貿協會董事長黃志芳以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講，他提醒企業界，...

吳東進任大台北瓦斯董座

新光集團旗下大台北瓦斯昨（16）日董事會改選，推舉前新光金控董事長吳東進擔任董事長。吳東進表示，未來將投入氫能產業能源轉...

華泰名品城 48億蓋嘉義店

大嘉義地區將迎來首家Outlet業者，華泰名品城昨（16）日公布南部展店規劃與時間表，將投資48億元打造嘉義店，規劃地上...

台塑攜手東海大學 打造循環經濟基地

東海大學攜手台塑集團旗下台塑新智能科技，打造亞洲最大的校園微藻碳中和與循環經濟基地，昨（16）日舉行開幕式，東海大學副校...

職場教練課／閱讀…打開人生視野

每年4月23日是世界閱讀日。

趨勢觀察／六項科技 驅動智駕大進化

在電動車發展趨勢之下，德儀汽車系統工程與行銷總監Fern Yoon表示，現在駕駛人對車輛的期望，與20年前截然不同。最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。