職場教練課／閱讀…打開人生視野
每年4月23日是世界閱讀日。
西元1616年4月23日有幾位文壇巨匠在這一天過世。包括英國戲劇家莎士比亞以及西班牙大文豪塞萬提斯（唐吉軻德作者）。1995年聯合國把4月23日訂為世界閱讀日，推廣閱讀運動。
我家書桌電腦旁邊，就擺放著一尊賽萬提斯雕像。他的知名作品「唐吉軻德」是我的典範指標。
台灣只有2,300萬人口，但每年出版品高達四萬種，名列世界前沿。
根據2023年樂天Kobo公布的調查顯示，台灣人閱讀習慣以短時間閱讀為主，五成讀者每周閱讀時間在1小時以下，遠遠低於滑手機時間。
遠見民調透過多項調查，深度了解台灣人的閱讀行為與態度後，發現有閱讀習慣和無閱讀習慣的人，這兩者有明顯差異：
有閱讀習慣者，具「三高」特徵：收入較高、學歷較高、已婚比例較高；沒閱讀習慣者，則有「三低」特徵：收入較低、學歷較低、已婚比例較低。
世事繁雜眾聲喧嘩，上班族不能只依靠過去所學的知識經驗來面對日新月異時代，否則很快就與時代脫節。要想提升職場競爭力，閱讀是上班族不可或缺的習慣。
每一本書都是作者的心血結晶，每本書都是一扇窗戶，打開人生的視野，引領我們看見不同風景，充實新知啟迪新觀念。
買書，看書，藏書，變成我人生重要嗜好，閱讀也是我最好的休閒活動，家中長年保有一萬多本藏書，坐擁書香世界，每年也會固定整理一些書籍轉送他人。
有人問，看的書都會記得嗎？我的答案很特別：重要的內容自己就會想辦法記住。
閱讀到重點，我會把書本折角畫線貼標籤，也會整理成資料教材跟好友分享。講過一次，記憶就加深一分，通常分享過三次以上，就內化七八成了，這樣也就記住了。
閱讀後再把各書籍中的精華加以融會貫通，形成自己的一套結構系統，找機會再把書中的精華，活用在生活工作中，加以驗證修訂，那讀書的附加價值就更高了。
看書，不只是為了求得新知與功利性，多數時候只是享受「閱讀當下這一刻的寧靜與美好」，記得住很好，記不住，也就隨風而去，就是享受當下。
因科技發展，現在閱讀形式早已發生變化，閱讀實體書、電子書，網路新知文章，聆聽有聲書、觀看知識性網紅影片，參與讀書會、都可以是上班族充實自我的方式。
除了讀書以外，讀人，讀大自然，讀生活點滴，都是充實自我滋養心靈的一環。
很多人問我，看什麼書好？答案很簡單：先看自己有興趣的書籍，養成閱讀習慣比較重要。有了閱讀習慣，再慢慢拓展閱讀範圍。
4月23日是世界閱讀日，各位上班族，你看書了嗎？
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