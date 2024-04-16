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全球3月電動車銷售量較去年增加12% 今年仍有望達雙位數增幅

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
全球3月電動車銷售量較去年同期增加12%。圖／聯合報系資料照
全球3月電動車銷售量較去年同期增加12%。圖／聯合報系資料照

根據英國調研機構統計，全球3月電動車銷售量較去年同期增加12%，以中國大陸大增27%最多，北美地區的美國和加拿大也增15%居次。此外，從2023~2025年，電池價格將有機會下降40%左右，法人仍預估今年全球電動車銷售量可見到雙位數以上的增幅。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，隨著財報季的進展，及之後對市場隱含成長預期的評估，根據外資券商預估，標普500成分企業全年平均每股盈餘（EPS）為245美元，上季美股 EPS 年比將成長約7%~9%，接近去年第4季水準，加上美國經濟基本面優異，可望出現買進機會。

另外，年初迄今費半指數上漲13.6%引領美股頻創新高，反映AI引領費城半導體指數企業2024獲利年成長上看三成、進而有望造就整體標普五百企業獲利年成長上看一成契機；而日圓兌美元走貶使日本汽車與零組件出貨量猛增，反映在日本出口同比截至2月已呈連續3個月成長。日本半導體產業隨全球AI熱潮表現優異，成為本波日股多頭領頭羊之一。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮提醒，中東地區緊張情勢升溫，短期雖然不利投資人情緒，不過戰事擴大的機率不高，對股市影響應屬短線利空，但須留意能源價格上漲可能造成通膨捲土重來，迫使美國聯準會降息時間點再次延後，第2季將是通膨及貨幣政策的觀察重點。由於目前股市評價偏高，建議投資人逢回分批布局，投資主軸建議聚焦獲利展望能見度較佳，或受惠長期趨勢的優質公司。

展望後市，馮紹榮指出，淨零碳排長線趨勢不變，電動車市場要實現第2季落底、第3季復甦回升，可關注下半年美國聯準會的貨幣政策走向，一旦開始降息，就有機會刺激電動車買氣出籠；現在的車市逆風，反而是逢低分批進場、布建部位迎接第3季市場回升的好時機。

美國聯準會 電動車

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