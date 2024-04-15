亞昕前董座姚連地誤觸法令 一審判決出爐了

亞昕國際（5213）前董事長姚連地去年4月底、因土地交易案涉內線交易遭檢調單位搜索，並約談董事長姚連地及數名親友。台北地檢署在去年8月25日依涉嫌違反證券交易法起訴，15日經台北地方法院一審判決，宣告緩刑三年。

對此，亞昕國際指出，該判決不影響公司營運、財務，公司營運一切正常，不受影響；該判決結果將由前董座研擬後續動作，惟目前傾向不上訴；姚連地4月10日卸下亞昕國際董座一職，由總經理暨長子姚政岳接任，宣告二代正式接班。

姚連地先前表示，對於自己不懂法律、誤觸法網，獲利所得約45萬餘元將會繳回，並對造成外界困擾致歉。

亞昕國際強調，前董事長因不熟悉法律相關規定，2021年亞昕跟佳穎就北市敦化南路底一筆土地進行關係人交易時，不知那幾天禁止買股，於是與親友買了幾百張公司股票，做為長期投資之用，因此誤觸法令。

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