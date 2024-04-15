腸病毒疫情創高 安特羅獲地方政府採購 高端攻自費市場
腸病毒疫情今年來勢洶洶，衛福部疾管署日前示警，台灣自3月31日至4月6日腸病毒門急診就診7,517人次，為近10年同期最高，預估4月底就會進入流行期。兩家腸病毒疫苗公司安特羅（6564）及高端疫苗（6547）14日都表示，將全力備貨供應公費及自費疫苗市場，協助民眾防範腸病毒對兒童造成的傳感病風險。
病管署日前表示，國內腸病毒疫情持續上升，3月31日至4月6日腸病毒門急診就診7517人次，較前一週上升9.4%，為近10年同期最高，預估4月底就會進入流行期。病管署發言人曾淑慧表示，累計社區中已有五例71型及一例D68型輕症個案；根據預測模型分析，門急診就診人次會在4月底超過流行閾值1.1萬人次，並將在5月底達到疫情高峰。
安特羅總經理張哲瑋表示，已接獲南投政府公費採購訂單，目的是在兒童節前夕，為弱勢兒童接種腸病毒71型疫苗，採購量雖然僅有數千劑，但除了南投縣政府之外，目前仍有多個地方政府正在洽談中。不過張哲瑋坦承，安特羅現有腸病毒71型疫苗仍是向國衛院租用先導工廠生產，今年6月才能出貨1萬多劑，公司期待今年全年出貨量可達到5萬劑以上，直到明年新產線正式啟用後，年產量要達到10萬劑以上。
高端疫苗執行副總李思賢表示，每年4月到6月為腸病毒疫情的高發期，高端自3月起已陸續提高出貨量，鎖定各醫療院所的自費市場，有信心今年在台灣搶下九成市佔率。根據疾管署近實驗室監測顯示，目前腸病毒在社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，但是也已出現五例腸病毒71型病毒輕症個案，為避免腸病毒71型病毒對兒童造成的傷害擴大，許多醫療院所都在密切防範腸病毒71型病毒危害繼續蔓延。
另外，高端的腸病毒71型疫苗已在去年向越南提出藥證申請，越南每年新生兒約150萬人，目前並無任何可供接種的腸病毒71型疫苗，越南近期也傳出爆發腸病毒疫情，高端期待今年拿到越南藥證後，能在一個季度之內正式搶攻越南腸病毒疫苗的處女市場。
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