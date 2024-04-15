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油車不死 闢精緻化藍海
燃油車不死，只是走向精緻化。業內人士指出，電動車將成為未來家庭的「標配」，而汽油驅動的內燃機車輛則將愈來愈走向精緻化路線，部分品牌甚至將出現以油車為主的玩樂型車款，價格持續向上推升，也將造就不同版圖。
電動車市場需求持續增溫，業者認為，以庶民大眾為主要訴求族群的車廠，開發資源將愈趨向電動車靠攏，而排擠汽油車的創新動能，反之，愈高價愈豪華的汽車品牌，其開發資源則持續在內燃機深化。在可以預見的未來，性能與利基型的車款，將成為燃油車的主力。
特別的是，台灣賓士不僅開發積極電動車，也在汽油車領域持續推進。以其雙門車款CLE為例，賓士是近年以來豪華車品牌極少數推出全新燃油車款的特例。
雖電動車方興未艾，但已有部分消費者提前懷舊，開啟了一段駕駛體驗的文藝復興之旅。因此，台灣賓士就認為大部分消費者仍然選擇燃油車，在這個領域仍不會輕言放棄。
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