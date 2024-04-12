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新竹生醫園區第三生技大樓今日正式啟用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新竹生醫中心新大樓。圖 /竹科管理局提供
新竹生醫中心新大樓。圖 /竹科管理局提供

國家科學及技術委員會（國科會）於今（12）日舉行新竹生醫園區第三生技大樓啟用典禮，近年來生醫園區廠房供不應求，該大樓的啟用，可望為園區生醫產業聚落成長注入新動能。

新竹生醫園區以「新藥研發」及「高階醫療器材」產業為主軸，為我國生醫研發成果商品化與臨床試驗之重鎮。有鑒於第一及第二棟生技大樓均已滿租，產業亟需發展空間，國科會竹科管理局自2021年1月起興建第三生技大樓，為地下3層、地上11層鋼骨構造，啟用後可提供100坪、200坪、300坪不同坪數大小共50個單元廠房出租。目前廠商反應熱絡，廠房申租率已達95%以上，以新藥委託開發製造及細胞醫療業者為主，包括台灣生物醫藥製造（TBMC）、尚寧生技、台寶生醫、建誼生技、貝爾克斯生技等公司都將進駐，可滿足未來再生醫療、精準健康產業的研發需求。

今日活動邀請行政院院長陳建仁、新竹縣縣長楊文科、立委柯建銘、陳培瑜等貴賓蒞臨，見證新竹生醫園區發展的里程碑。

陳建仁表示，生醫產業是政府推動「六大核心戰略產業」及「5+2產業創新計畫」之政策重點；近年更因為人工智慧（AI）技術的發展，在精準醫療、智慧醫療、再生醫療與數位健康科技等領域都有很大的突破與進展。現時生醫園區蓬勃發展，十分感謝園區廠商與國科會多年來持續的努力。

吳政忠表示，國科會所屬三大科學園區是台灣生技廊道十分重要的一環，新竹生醫園區更是生醫產業發展專區，區內有育成中心、台大醫院新竹生醫分院，結合產、學、研、醫能量形成一個完整的產業聚落，也是許多廠商選擇到此設廠的原因。生醫產業是國家核心戰略產業，國科會協同相關部會戮力推動精準健康產業政策，布局以AI或數據驅動之服務/產品、晶片跨域應用等方向，為生醫產業未來開展新的道路。

行政院院長陳建仁今日主持新竹生醫中心新大樓啟用典禮。圖/竹科管理局提供
行政院院長陳建仁今日主持新竹生醫中心新大樓啟用典禮。圖/竹科管理局提供
行政院院長陳建仁今日主持新竹生醫中心新大樓啟用典禮時表示，生醫的本質是人文關懷，在生醫帶來經濟發展的同時，也要對人類發展做出貢獻，政府會做產業的靠山。圖/竹科管理局提供
行政院院長陳建仁今日主持新竹生醫中心新大樓啟用典禮時表示，生醫的本質是人文關懷，在生醫帶來經濟發展的同時，也要對人類發展做出貢獻，政府會做產業的靠山。圖/竹科管理局提供

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