快訊

離婚18年！大陸知名變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

傳林佳龍點頭接任外交部長 人事下午可望拍板

中職／啦啦隊一粒人氣高IG粉絲破25萬 還首次接獲廣告代言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早期購地成本低！上曜建設手握6萬坪台南2大案 未來營運看俏

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

今年房市買氣回暖，尤其近來在科學園區議題發酵下，中南部房市大翻身。上曜建設（1316）11日表示，集團積極鎖定高端自住客，旗下有位在台南九份子2大案，合計總銷面積逾6.3萬坪，且其中一案已經銷售8成以上的佳績。

根據地政局資料，今年首季六都買賣移轉棟數共6萬3,226棟，年增28.3％，其中，台南首季買賣移轉棟數共5,865棟，年增幅達39.19％，成長幅度為六都居冠。

專家指出，主要受惠經濟情況轉好、南科人口居住紅利、以及新青安政策進場加速剛性需求買氣，推升台南房市買氣持續升溫。

以台南九份子重劃區來看，受惠九份子生態國中小學、北外環快速道路、水岸建設，吸引南科新貴紛紛進駐，房價帶也從每坪約15萬元，上漲至目前均價約達每坪34萬元至36萬元，部分緊鄰水岸的高樓層景觀戶，實價登錄更達每坪44萬元的區域高檔價格，顯見台南房地產市場呈價漲量增的局勢。

上曜表示，目前手上握有台南九份子2大案，皆為水岸面湖首排，合併之總銷售面積達6萬3,852坪。

以目前新推案的銷售表現來看，台南九份子的北基地「湖映白」預售案，占地面積達1,717坪，總戶數達457戶，因融入包含知名社區服務系統品牌、文創、景觀、教育、地理優異等特殊性產品，目前銷售已達8成以上。

據實價登錄，該案高樓層景觀宅總價破3,300萬，單坪成交價達44萬元，今年以來平均單坪成交價保持近35萬元的良好水準。

上曜指出，北基地取得成本為每坪26萬元，南基地取得成本每坪45萬元，目前南基地尚未入帳、尚未開賣，根據房仲業者以隔鄰天價基地行情估算來看，土地價差利益已達35億，再加上開發投資效益，有機會為公司帶來可觀的毛利與獲利挹注。

展望今年，上曜表示，除了「帝凡內」、「梅菲爾」、「雲謙」等成屋之餘屋持續銷售外，近期在精煉時尚巴洛克頂峰鉅作「THE KING」的成屋正式開賣，憑藉台南第二棟巴洛克藝術豪宅稱號、產品特殊性優勢，以及THE KING優越的地理位置，在近期落成典禮正式公開後，也受到典禮現場富商仕紳名媛的喜愛，上曜以期THE KING單坪房價有機會伴隨房地產市場、產品特殊性等持續提升，有望堆疊2024年集團整體營收、獲利穩健成長動能。

房市 買氣

延伸閱讀

大陸平安信託產品驚傳爆雷

台積電高雄廠1500員工年底進駐「在地人居多」 楠梓最多只能蓋5座廠

九崴電廠重新選址挑在南科旁 樹谷園區業者跳腳反到底

羽球／連7年參與南科友誼賽 南科人為戴資穎集氣應援

相關新聞

獨家／英業達智慧醫療報喜 高管曝卡位「這2國」供應鏈

英業達（2356）旗下榮文生醫，為因應日漸提升的循環腫瘤細胞檢測需求，攜手集團夥伴英華達打造循環腫瘤細胞自動檢測系統「循...

台灣應材攜手鴻梅基金會 共創360°永續文化2024「樂城生活節」

「樂城生活節」是由新竹兩大藝文推手—台灣應用材料公司及財團法人鴻梅文化藝術基金會攜手推出的企劃。今年邁入第二年，持續承載...

早期購地成本低！上曜建設手握6萬坪台南2大案 未來營運看俏

今年房市買氣回暖，尤其近來在科學園區議題發酵下，中南部房市大翻身。上曜建設（1316）11日表示，集團積極鎖定高端自住客...

鴻華先進橋頭新廠動土儀式啟動 首座AI工廠落地高雄

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258），11日於高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮。由鴻華先進科技總經理李秉彥、高雄市陳...

斥資25億元！福特六和擘劃Ford全球戰略新能源車、加碼投資台灣

福特六和在台深耕超過50年，帶來許多風靡市場的經典產品，隨著New Ford Focus與New Ford Kuga兩強...

寶晶能源攜手日商大和房屋工業 台日兩地開展再生能源業務

寶晶能源宣布與日本最大的綜合營建集團，擁有千萬住宅客戶的日商大和房屋工業公司簽署合作意向書，雙方預計就台灣及日本當地再生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。