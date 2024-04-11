早期購地成本低！上曜建設手握6萬坪台南2大案 未來營運看俏

今年房市買氣回暖，尤其近來在科學園區議題發酵下，中南部房市大翻身。上曜建設（1316）11日表示，集團積極鎖定高端自住客，旗下有位在台南九份子2大案，合計總銷面積逾6.3萬坪，且其中一案已經銷售8成以上的佳績。

根據地政局資料，今年首季六都買賣移轉棟數共6萬3,226棟，年增28.3％，其中，台南首季買賣移轉棟數共5,865棟，年增幅達39.19％，成長幅度為六都居冠。

專家指出，主要受惠經濟情況轉好、南科人口居住紅利、以及新青安政策進場加速剛性需求買氣，推升台南房市買氣持續升溫。

以台南九份子重劃區來看，受惠九份子生態國中小學、北外環快速道路、水岸建設，吸引南科新貴紛紛進駐，房價帶也從每坪約15萬元，上漲至目前均價約達每坪34萬元至36萬元，部分緊鄰水岸的高樓層景觀戶，實價登錄更達每坪44萬元的區域高檔價格，顯見台南房地產市場呈價漲量增的局勢。

上曜表示，目前手上握有台南九份子2大案，皆為水岸面湖首排，合併之總銷售面積達6萬3,852坪。

以目前新推案的銷售表現來看，台南九份子的北基地「湖映白」預售案，占地面積達1,717坪，總戶數達457戶，因融入包含知名社區服務系統品牌、文創、景觀、教育、地理優異等特殊性產品，目前銷售已達8成以上。

據實價登錄，該案高樓層景觀宅總價破3,300萬，單坪成交價達44萬元，今年以來平均單坪成交價保持近35萬元的良好水準。

上曜指出，北基地取得成本為每坪26萬元，南基地取得成本每坪45萬元，目前南基地尚未入帳、尚未開賣，根據房仲業者以隔鄰天價基地行情估算來看，土地價差利益已達35億，再加上開發投資效益，有機會為公司帶來可觀的毛利與獲利挹注。

展望今年，上曜表示，除了「帝凡內」、「梅菲爾」、「雲謙」等成屋之餘屋持續銷售外，近期在精煉時尚巴洛克頂峰鉅作「THE KING」的成屋正式開賣，憑藉台南第二棟巴洛克藝術豪宅稱號、產品特殊性優勢，以及THE KING優越的地理位置，在近期落成典禮正式公開後，也受到典禮現場富商仕紳名媛的喜愛，上曜以期THE KING單坪房價有機會伴隨房地產市場、產品特殊性等持續提升，有望堆疊2024年集團整體營收、獲利穩健成長動能。

商品推薦

udn討論區

INP: