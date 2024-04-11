家登董座邱銘乾：今年營運目標一定會再上修

晶圓傳載方案大廠家登（3680）董事長邱銘乾表示，未來擴廠仍會鎖定在台灣為主，其他海外則將會選擇日本及中國，同時可以搶攻先進及成熟製程商機，且他承諾今年家登集團營運成長動能絕對會再上修。

家登11日舉行集團及家碩科技聯合記者會，對於集團未來營運目標。邱銘乾指出，台灣仍是營運最有效率及成本最低的區域，因此未來擴廠目標仍會以台灣為主。

另外，日本則將計畫久留米廣川新工業園區設廠預定今年動工，配合客戶當地備援需求，緣起是三一一大地震時和獅子會協助日本朋友而結緣，該區域距離熊本僅一小時車程且土地費用僅熊本二分之一而決定在當地投資，且鄰近 SONY 與福岡機場。

至於中國市場，由於中國政府發展半導體國產化決心明確，因此未來14奈米以上的產能一定會大量開出，家登集團也會赴當地設廠製造，供應給客戶中低階 FOUP 產能。

整體來看，家登集團未來將可望通吃先進製程及成熟製程等半導體客戶大單，加上先進封裝及航太事業加持。邱銘乾承諾，今年家登集團營運目標絕對會再上修，代表業績將可望續創新高。

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