北台灣首季推案量2614億、年增12% 專家：後況更有看頭

住展雜誌11日發布，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約2,614.8億元，較去年同期成長298.3億元，年增12.9％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年不確定因素多，建商多有延後推案心態，今年第1季出現量增不意外，且因為推案集中在2月農曆年後，整體量體未完全於第1季發酵，增幅較多出現在新北市與桃園市，至於其他地區建案將依序進場，預計後況很有看頭。

觀察各縣市表現，以新北市、桃園市爆發力最強，新北市推案量約926.7億元，年增57.1%，亮眼地帶在林口區、中和區、新莊區與板橋區，有長虹、國泰、茂德、久泰等建商於當地熱門重劃區、捷運生活圈公開大案。

桃園市首季推案量約746.3億元，年增49.6%，以龜山區、桃園區為強，指標案由富宇、寶佳、興富發、麗寶等建商在A7、中路、小檜溪等地領銜帶頭衝。

台北市首季推案量632.8億元，年減18.7%，以中工、新潤、達永在松山區民生社區、北投區北士科重劃區，以及信義區捷運市府站生活圈的百億案為代表，一案就已拉抬這些區域聲量。

新竹地區首季推案量279.9億元，年減29.3%，以東區、北區、寶山受矚目，春福、愛山林、富宇建設新案撐場。

陳炳辰指出，儘管年減，但今年才開始，讓子彈再飛一會兒，4月乃至上半年的後329檔期與520檔期均有生力軍加入，台北市中山區、士林區、中正區、文山區等，與新竹地區的新竹市區、寶山鄉都可期待。

基隆市首季未推案，但不容輕忽小覷，陳炳辰指出，暖暖區、七堵區的甲山林、德安指標案皆醞釀熱度中，指日可待。

相對之下，宜蘭地區確實較顯兩樣情，年減幅41%，首季推案量約38.1億元，與去年比起來近乎腰斬，329檔期亦沒有精采度，回歸基本盤，建商顧好本地客買方，態度不過份積極。