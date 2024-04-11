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少子化房價會跌？ 一表看結果「人狂減、價狠漲」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

少子化趨勢加劇，不過房價仍持續節節高升，住商機構觀察內政部資料統計，六都與新竹縣市102~112年間，0~14歲的幼年人口皆下滑，不過各縣市預售實價仍成長3成以上，其中台中、台南及新竹市房價更是翻倍。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，房價與總體經濟、區域發展較有正相關，因此可觀察到有高科技產業進駐的縣市，房市表現亮眼。

住商機構彙整內政部與各縣市民政局資料，六都與新竹縣市102年到112年間，幼年人口都有不同程度下滑，其中以台北市、高雄市減幅達19.2、17.9%最高。

桃園、新竹縣市減幅最少，其中桃園市、新竹縣歷經10年，幼年人口僅減少5%以內，為七都中相對年輕的縣市。

徐佳馨指出，台北、高雄等一線城市，開發歷程較早，本身就有不少高齡族群，區域難擋人口老化趨勢，使14歲以下幼年人口下滑幅度擴大。

至於桃園受惠於房市外擴，吸引年輕外來人口相繼移入；新竹則有高科技產業加持，年輕新貴攜家帶眷在此成家立業，因此兩縣市相繼成為七都中最年輕的城市。

另觀察實價登錄的預售資料，七都房價表現與人口老化趨勢脫鉤，各縣市至少都有3成以上的房價漲幅。其中，新竹市、台中市以及台南市漲幅皆達一倍以上，尤以台中房價成長1.4倍漲幅最高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，三縣市共同受惠於科技園區議題，不僅帶來區域經濟發展，也吸引高購屋能力的科技就業人口移入，房市發展具有支撐力道，墊高區域新案價位。

值得注意的是，台北市102年以來幼年人口減少近2成，減幅為七都最高；同時，新案房價卻僅成長約3成，漲幅為各六都與新竹縣市中最低，顯示台北市人口老化最嚴重，但房價表現也相對遜色不少。

賴志昶認為，北市近年來受房價過高所困，漲幅相對有限，年輕、首購族群住不進北市而紛紛外移，使人口年齡偏高。北市仍是全台唯一平均預售單價破百萬元的縣市，若房市大盤仍持續穩漲，隨著人口年齡結構改變，預估區域產品將持續朝精品化、小宅化發展，新案單價應仍有想像空間。

七都幼年人口、房價變化。資料來源／住商不動產
七都幼年人口、房價變化。資料來源／住商不動產

人口老化 房價 房市

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