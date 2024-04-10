ESG最前線／抗震三部曲 降低產業損失

台灣地處歐亞板塊與菲律賓板塊交界，每年發生的有感地震達400個之多。從近期4月3日（上午7點58分）台灣東方海域芮氏規模7.2的強震，到過去發生的每一次地震，對各種產業都是一次又一次的嚴苛考驗。除了傳統的觀光餐飲、交通運輸行業外，需要高品質生產製造流程的半導體、光電、高科技產業，也可能因為地震帶來巨大的損失。

企業面對突如其來且發生頻繁的地震，應該事先規劃及演練各項前、中、後期的因應措施，並擬定好短期戰術與長期戰略，以將地震帶來的損失降至最低。

一、前期：把握損害控制的黃金時間

員工應在平常的教育訓練中學習到，地震來臨瞬間正確的掩蔽方式。當震度超過五級（80 GAL），管理者要熟悉人員疏散計畫的進行方式，包括：疏散方向、集合地點等。

若是有災害已經發生，如火災、爆炸、坍塌、人員被物品砸傷等情況，則是要透過預先準備好的緊急應變機制（Emergency Response Mechanism），快速啟動救災行動。在分秒必爭的救災第一時間，企業平常是否訓練有素將一覽無遺。

二、中期：預測下一階段的風險來源

地震帶來的重大風險之一，就是建築物受損程度可大可小。若是沒有謹慎評估並採取必要措施（例如：人員撤離高風險區域），很可能在後續帶來更多的災情。建物受損程度的評估，需要在專業結構技師的協助下，透過拍照、量測、紀錄等方式，找出建築物的脆弱點。

至於倉儲區、生產線、實驗室等場所，也最容易在地震之後看出安全缺口何在，進而採取必要的補強措施，像是倉儲位置調整、機台設備防震機制加強等。

三、後期：重整供應體系的遊戲規則

地震造成機台設備無法正常運作、原物料運輸中斷等，這些衝擊都可能對供應鏈產生洗牌、重組效果。企業應評估上游原物料供應商是否過度集中，造成缺料的風險。另一方面，也可檢視下游客戶是否有需求缺口出現，藉此機會加強服務力道甚至打入過去未曾突破的供應鏈。

台灣人的彈性應變能力一向在全球名列前茅，若是能克服地理條件的先天劣勢，轉而培養出快速反應的優勢，必能進一步強化台灣供應鏈的韌性與國際競爭力。

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