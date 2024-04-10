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中鋼獲永續發展優勝企業獎 與國際鋼鐵廠齊名

中央社／ 高雄10日電

世界鋼鐵協會在台灣時間9日晚間公布2024「永續發展優勝企業」的11家會員企業名單，中鋼繼2019年首次得獎後再次脫穎而出，與同得獎項的韓國、日本、印度等亞洲鋼廠齊名，列為國際級先進永續鋼廠。

中鋼發布新聞稿表示，世界鋼鐵協會（World SteelAssociation, worldsteel）為肯定全球鋼鐵企業於經濟、環境、社會等ESG面向創造及帶動永續發展價值，在台灣時間9日晚間發布獲選2024「永續發展優勝企業」的11家會員企業名單。

中鋼繼2019年首次得獎後再次脫穎而出，榮獲worldsteel授予此項最高榮譽獎項，顯示中鋼多年來推動ESG工作的優異成果獲得國際具公信力組織的極大讚賞及肯定，並與同得殊榮的韓國POSCO、日本JFE、印度Tata鋼鐵等亞洲鋼廠齊名，列為國際級的先進永續鋼廠。

中鋼說明，世界鋼鐵協會由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會和鋼鐵研究機構等上百名會員所組成，為規模最大、最活躍的產業協會之一，不僅在全球鋼鐵產業中發揮領導作用。該獎項是藉此鼓勵全球鋼鐵業彼此砥礪精進，在永續發展領域和鋼鐵事業經營中不斷突破與成長。

中鋼表示，隨著碳有價時代的來臨，中鋼早於2006年依據國際標準ISO14064溫室氣體盤查作業執行組織型碳盤查，除了定期揭露經公正第三方查證之碳盤查資訊外，也持續精進降低碳排技術，使國內下游客戶可就近採購高品質且低碳排的鋼品。

中鋼更成立碳管理輔導團隊，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，去年共協助22家業者輔導，創造節電潛力達868萬度／年，總減碳潛力達4443公噸／年。

此外，中鋼在既有產品成本計算系統下，再建置產品排碳強度系統，該系統不但能自動計算個別產品訂單的最低排碳產製路徑，也利於客戶詢單或下單時掌握每批鋼品訂單的碳排強度。

中鋼去年運用自身減碳技術，搭配碳權抵減碳排方式產出首批150噸符合碳中和宣告的線材產品，交付下游客戶加工成六角螺絲。

中鋼 鋼鐵

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