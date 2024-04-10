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震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
近期因強震不斷，讓危老建築再次受到關注。圖／聯合報系資料照片
近期因強震不斷，讓危老建築再次受到關注。圖／聯合報系資料照片

據台北市建管處最新統計資料顯示，北市共累計核准920件危老案件，其中96件危老備註失其效力，以中山區、中正區及大同區為大宗。

而失效案件更有71件為面積未達150坪的小型基地開發案，顯示迷你基地危老案件推動充滿困境。

安信建經總經理張峰榮對此表示，危老條例實施至今已六年，受建商青睞的中大規模經濟之危老重建案皆已陸續成案。而小面積危老案在重建中往往會面臨「營造成本過高」、「施工難度高」、「廠商無意承攬」等三大難題，導致重建案往往無疾而終。近期因強震不斷，陸續接獲地主希望個案重啟需求，找到安信經建協助「全案管理」重建，落實危老重建居住安全夢想。

張峰榮表示，小面積的開發案本來造價成本就高，面臨造價大幅上揚，每坪造價成本超過35萬元大幅超出地主的預算，容易使屋主打消重建意願；其次，因「連棟建築」、「巷道較狹小」等共通點，造成營造施工難度較高，不僅易造成鄰損，嚴重狀況還可能造成工程停擺；最後，在無不動產業人派資源之支撐，較難找到品質優良的營造廠承接，拖到重建期效屆滿的情事便會發生。

去年甫獲「台灣都市更新暨危老重建團隊獎-最佳危老重建獎」的安信建經，以台北市中正區信義路二段，基地面積不到百坪的危老重建個案為例，原為位處於狹小巷弄之中的48年透天老宅，透過安信「全案管理」運用信義集團及公司的營造資源，全力支持較小基地的興建。

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