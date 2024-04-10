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通膨、升息衝擊 去年北投、士林豪宅漲租逾一成
據實價登錄網資料統計發現，近年台北市士林、北投不少豪宅社區租賃交易都有一成以上漲幅，部分甚至出現豪宅租金五年飆漲四成狀況。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期央行再升息半碼，加上通膨、電價等因素，讓豪宅租金上漲。
住商機構企研室彙整實價登錄發現，台北市士林、北投租賃市場，近期出現不少筆豪宅交易，其中包含透天別墅、大樓物件，都有一到四成左右漲幅，漲勢相當驚人；其中，北投「璞園心地居」二樓出現每月租金10.5萬元，較五年前約7.5萬元，大漲四成。
緊鄰新光三越台北天母店的「天母傑仕堡」，為知名飯店式管理出租大樓，先前才傳出整棟以116億元天價標售，近期19樓戶每月租金達12.58萬元，較兩年前租金總價約9.38萬元、上漲達34.2%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，士林區轄內有台北美國學校、台北歐洲學校及台北市日僑學校，且使館特區也在天母一帶，商圈異國風情濃厚，過去即吸引不少外國族群入住。
他指出，來台外國人由於置產困難，大部分又為短期居留，且在地外國客薪資水準高，「以租代買」豪宅為常見選項，讓在地高端租屋市場蓬勃發展，在剛需推升之下，也讓區域租金價位扶搖直上。
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