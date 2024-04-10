高鐵房市熱爆！新竹價漲7成、這站交易量增8倍

各地高鐵站周邊近年加速開發，房市表現亮眼，許多人認為後勢可期，可望繼台積電之後，成為下波房市熱區。永慶房產集團統計近3年12座高鐵站周遭預售市場的價量表現。其中高鐵台中站預售屋交易量在3年間暴增8倍，在預售屋平均單價上，高鐵新竹站3年間飆漲近七成最高。

根據統計，在2021至2023年間，高鐵台中站的預售屋交易量從115件衝上1,051件，增幅超過8倍，是12座高鐵站預售市場表現最亮眼的站點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據台灣高鐵各站進出旅客人數數據，高鐵台中站2023年進出人數合計近2,500萬，已成為僅次高鐵台北站的第二大的高鐵站點。

除了人流之外，高鐵台中站周遭亦有台中高鐵娛樂城、物流共和國台中園區等開發案正在進行中，區域發展前景看好，也帶動高鐵台中站房市熱絡，除了交易量猛增之外，預售屋平均單價也從2021年的27.5萬元飆高至42.5萬元，漲幅高達54%，是12座捷運站點中第二。

另一值得關注的站點是高鐵嘉義站。高鐵嘉義站預售屋交易量從2021年的376件到2023年的665件，增幅高達76%。

陳金萍指出，嘉義站周遭房市，在台積電封測廠進駐嘉義科學園區、華泰名品城 Outlets 展店等產業發展利多下，房市發展蓬勃。隨著眾多建商持續卡位搶進，嘉義高鐵站未來房市發展可期。

至於台北站、苗栗站、雲林站的預售屋交易量雖然分別飆出572%、880%和87%的驚人增幅。但此三站於2021年的預售屋交易量皆未破百，未來這三站的預售交易量是否能維持如此高幅度的成長，值得持續關注。

在預售屋平均單價的表現上，高鐵新竹站在3年間從39.5萬元飆升至66.5萬元，漲幅高達68%，位居第一，更成為雙北地區以外最貴的高鐵站點。

陳金萍分析，高鐵新竹站受惠於新竹科學園區龐大的就業人口，帶動龐大的住宅需求，加上高鐵無可比擬的交通優勢，使得區域房市買氣相當旺盛。

此外，竹科身為台灣首屈一指的科技園區，群聚眾多高收入族群，再加上新竹預售屋市場供應量較小，但需求強勁，上述多重因素交互影響下，讓高鐵新竹站房價不斷向上攀升，在短短3年間預售屋單價就飆漲近七成。

除了新竹和台中兩站的預售屋，在3年內飆出68%和54%的驚人漲幅外，其餘的苗栗站、雲林站、嘉義站、台南站的預售屋平均單價都有25%以上的漲幅。

陳金萍指出，台灣房市近3年因全球量化寬鬆政策、低利環境等因素，使得雙北以外區域房價全面起漲。高鐵站周遭更因其交通優勢，以及特定區開發的區域前景預期，讓房價漲勢更為凌厲。

至於其他站點，陳金萍表示，南港站和板橋站因區域開發接近飽和，預售單價亦已推升至區域高點，使得單價漲幅有限。台北站則因「國王雙子星」高單價建案的影響，推升區域預售單價。桃園站則因推案量龐大導致價格相對穩定。至於彰化站則因預售推案稀少，預售房市表現有待後續觀察。

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