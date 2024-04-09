北市蛋黃區49萬即可簽約！建商：讓上班族有一次買房機會
達永建設與新潤建設合作都更案「吉祥．如藝」9日公開，個案訴求「台北市中心門檻最低」、「讓努力的上班族有一次買房機會」，49萬即可簽約2+1房，99萬起則可簽約買3房2衛。
負責銷售的全地產創辦人黃楷鈞表示，個案工程期約五年，因此頭期款以57個月分期付，18~21坪，49萬即可簽約2+1房，簽約後月付4.9萬元，共57個月，99萬起則可簽約買3房2衛，月付7.4萬元。
吉祥．如藝位於永吉路、基隆路一段口，基地面積達1,061坪，規畫興建地上23層，地下7層，18坪到41坪，單價每坪135萬到150萬元，總價2,200萬元至6,500萬元，其中住宅469戶，店面15戶。
達永建設集團董事長莊政儒表示，目前年輕人因缺乏自備款難以購屋，因此達永規畫獨特優付，交屋前固定金額的月付款方式，幫助年輕世代，住回台北市。
他表示，全台有感大地震，掀起全台居安省思，尤其是建築物耐震力的問題，台北市平均屋齡近40年，超過30年以上近七成，全台最高，再次凸顯都更的急迫性，達永積極投入都更，獲得住戶信任，順利推出此案。
新潤建設董事長黃文辰表示，此一建案是台北市中心門檻最低的建案，49萬元就可簽約款，等於只有總價2%，面對目前高房價，這是努力上班族一次買房機會。
莊政儒表示，由於北市高房價，想要在同區域內以舊換新，或是就近為下一代買房成家，都有一定的難度。「吉祥．如藝」規劃極致坪效，在30坪空間做3房2衛浴，加上99萬起即簽約的付款優勢，讓原本住宅不用賣，可等都更又能減擔為子女置產，實踐兩代買得起，三代做鄰居的理想。
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