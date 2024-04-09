快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

北市蛋黃區49萬即可簽約！建商：讓上班族有一次買房機會

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
達永建設與新潤建設合作都更案「吉祥．如藝」9日公開，個案訴求「台北市中心門檻最低」、「讓努力的上班族有一次買房機會」，49萬即可簽約2+1房，99萬起則可簽約買3房2衛。記者游智文／攝影
達永建設與新潤建設合作都更案「吉祥．如藝」9日公開，個案訴求「台北市中心門檻最低」、「讓努力的上班族有一次買房機會」，49萬即可簽約2+1房，99萬起則可簽約買3房2衛。記者游智文／攝影

達永建設與新潤建設合作都更案「吉祥．如藝」9日公開，個案訴求「台北市中心門檻最低」、「讓努力的上班族有一次買房機會」，49萬即可簽約2+1房，99萬起則可簽約買3房2衛。

負責銷售的全地產創辦人黃楷鈞表示，個案工程期約五年，因此頭期款以57個月分期付，18~21坪，49萬即可簽約2+1房，簽約後月付4.9萬元，共57個月，99萬起則可簽約買3房2衛，月付7.4萬元。

吉祥．如藝位於永吉路、基隆路一段口，基地面積達1,061坪，規畫興建地上23層，地下7層，18坪到41坪，單價每坪135萬到150萬元，總價2,200萬元至6,500萬元，其中住宅469戶，店面15戶。

達永建設集團董事長莊政儒表示，目前年輕人因缺乏自備款難以購屋，因此達永規畫獨特優付，交屋前固定金額的月付款方式，幫助年輕世代，住回台北市。

他表示，全台有感大地震，掀起全台居安省思，尤其是建築物耐震力的問題，台北市平均屋齡近40年，超過30年以上近七成，全台最高，再次凸顯都更的急迫性，達永積極投入都更，獲得住戶信任，順利推出此案。

新潤建設董事長黃文辰表示，此一建案是台北市中心門檻最低的建案，49萬元就可簽約款，等於只有總價2%，面對目前高房價，這是努力上班族一次買房機會。

莊政儒表示，由於北市高房價，想要在同區域內以舊換新，或是就近為下一代買房成家，都有一定的難度。「吉祥．如藝」規劃極致坪效，在30坪空間做3房2衛浴，加上99萬起即簽約的付款優勢，讓原本住宅不用賣，可等都更又能減擔為子女置產，實踐兩代買得起，三代做鄰居的理想。

「吉祥．如藝」規劃極致坪效，在30坪空間做3房2衛浴，加上99萬起即簽約的付款優勢，讓原本住宅不用賣，可等都更又能減擔為子女置產，實踐兩代買得起，三代做鄰居的理想。記者游智文／攝影
「吉祥．如藝」規劃極致坪效，在30坪空間做3房2衛浴，加上99萬起即簽約的付款優勢，讓原本住宅不用賣，可等都更又能減擔為子女置產，實踐兩代買得起，三代做鄰居的理想。記者游智文／攝影

買房 都更

延伸閱讀

影／北市議會吵一團！王世堅託人送蔣萬安「沒傘的孩子」藏特殊含意

蘇丹紅事件趨緩 北市醫療等機構開放調味粉使用

修震損水塔申請路權緩不濟急 北市：屬天災不受限

中央允九號基地作南機場中繼 北市曝去年有發文並拜會

相關新聞

台中重建利益高！危老件數超車這縣市 專家：台灣「大重建時代」來了

據都市更新網數據，全國截至2月底，已有3,509件危老案經過核准，而都更件數也達1,723件，其中都更、危老申請均以北市...

北市蛋黃區49萬即可簽約！建商：讓上班族有一次買房機會

達永建設與新潤建設合作都更案「吉祥．如藝」9日公開，個案訴求「台北市中心門檻最低」、「讓努力的上班族有一次買房機會」，4...

價值逾千億土地沒人要？去年全國未辦理繼承土地面積達1.8萬公頃

據內政部統計資料顯示，去年底全國未辦理繼承土地高達1.8萬公頃，比起金門縣的面積還要大，且未辦理繼承的建物面積則高達65...

崇友實業工會捐款200萬元 助403大地震災後重建

電梯大廠崇友實業（4506）表示，其企業工會鑒於此次403大地震，造成花蓮地區多處民宅損壞、人員傷亡、太魯閣國家公園嚴重...

宏碁智醫年齡相關性黃斑部病變篩檢軟體 大馬取證成功

宏碁智醫（6857）宣布，旗下眼部AI醫療器材軟體- VeriSee AMD「智視康–年齡相關性黃斑部病變」篩檢軟體已成...

上緯營收／3月6.93億元、月增逾六成 全年盼雙位數成長

循環經濟概念股上緯（3708）9日公告3月營收為6.93億元，月增64.6%、年減2.5%；第1季營收17.35億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。