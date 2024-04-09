宏碁智醫年齡相關性黃斑部病變篩檢軟體 大馬取證成功

宏碁智醫（6857）宣布，旗下眼部AI醫療器材軟體- VeriSee AMD「智視康–年齡相關性黃斑部病變」篩檢軟體已成功取得馬來西亞衛生部轄下的醫療器材管理局（The Medical Device Authority, Ministry of Health Malaysia, MDA」）所發布的醫療器材許可，成功為宏碁智醫布局東南亞市場再下一城。

世界衛生組織（WHO）的統計顯示，隨著人口增長與結構老化，將有更多人可能面臨視力損害的風險；其中，「年齡相關性黃斑部病變(俗稱：老年性黃斑部病變（age-related macular degeneration, 簡稱AMD）)」是造成老年人失明的主要原因之一，尤其在已開發國家中更為常見。年齡相關性黃斑部病變引發的症狀包括：視力灰黑模糊、視物扭曲變形、視野出現中央暗影等，經常因為疾病初期病識感低而造成延誤就醫黃金期，最終視力喪失。

根據馬來西亞統計局（DoSM）資料顯示，2022年65歲以上（老年）人口的組成由7.2%增加至2023年7.4%達到250萬人，顯示馬來西亞人口正逐漸老化。宏碁智醫旗下VeriSee AMD 應用深度學習技術，承襲多位眼科醫師診斷年齡相關性黃斑部病變的經驗，可輔助醫事人員針對50歲以上之族群進行年齡相關性黃斑部病變高風險患者的初步篩檢。

此次，VeriSee AMD獲得馬來西亞醫療器材取證通過，亦代表著宏碁智醫的AI輔助篩檢軟體正式進入馬來西亞市場，一同與當地醫療機構合作，提供患者把握早期發現、早期治療的機會 。

馬來西亞位處東南亞中心，此次獲得MDA的查驗登記許可對於宏碁智醫意義非凡，對於東南亞市場開展可謂重要的一大步。宏碁智醫創立至今邁入第五年，將持續聚焦人工智慧在「預防醫學」領域的專業技術，致力於研發「智慧醫材軟硬體整合解決方案」，為保護和改善患者的健康而努力。

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