鉅橡：期待 PCB 訂單於第2季逐漸放量 擴張建材市場布局

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）指出，今年全球經濟仍緩步成長，且各國客戶仍持續進行庫存調整，惟 AI 伺服器與 AI PC 需求仍持續推進發展下，將擴張相關 PCB 供應鏈的製程需求，以期公司 PCB 訂單於第二季逐漸放量。

鉅橡跨足台灣美耐板市場，並已在建材市場搶下份額，今年逐步擴張市場銷售渠道，且邁入第二季為裝修市場的需求期，公司將透過全台經銷商通路，爭取高端商業及家居空間的訂單機會，以期增加美耐板營收比重，進而優化公司營收結構。

鉅橡日前公告2024年3月合併營收新台幣1.07億元，較上月與去年同期成長53.35％與9.9％，累計1-3月合併營收2.82億元，年增率11.7％。

鉅橡說明，絕緣材料產品多元，且產品具備良好的電氣、機械、加工等特性，加上高階產品擁有整層抗靜電等特性，因產品廣泛適用於檢驗治具、高壓電設備絕緣體、電器開關、各式機械部件加工與抗靜電檢驗治具加工等用途，每年3-9月為絕緣材料產品銷售期間，今年3月在中國大陸絕緣材料產品市場需求回穩挹注，加上台灣美耐板產品於經銷商客戶青睞，調節庫存水位下，繳出3月合併營收1.07億元，年月雙增表現。

鉅橡說明，第一季合併營收2.82億元，年增率11.7％，係公司 PCB 鑽孔用酚醛墊板因應農曆春節前啟動備貨，加上絕緣材料之電木板產品受惠中國大陸需求回穩放量出貨，以及美耐板產品首季營收年增率雙位數成長貢獻所致。

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