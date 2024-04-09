快訊

台日美接連地震是巧合？專家示警「百年周期地震」要注意

醒來已在摩鐵…台大婦科名醫遭控涉下藥性侵4名女業務 昨遭搜索約談

烏龜發情、人類求婚！北美日全食觀測狂歡

鉅橡：期待 PCB 訂單於第2季逐漸放量 擴張建材市場布局

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）指出，今年全球經濟仍緩步成長，且各國客戶仍持續進行庫存調整，惟 AI 伺服器與 AI PC 需求仍持續推進發展下，將擴張相關 PCB 供應鏈的製程需求，以期公司 PCB 訂單於第二季逐漸放量。

鉅橡跨足台灣美耐板市場，並已在建材市場搶下份額，今年逐步擴張市場銷售渠道，且邁入第二季為裝修市場的需求期，公司將透過全台經銷商通路，爭取高端商業及家居空間的訂單機會，以期增加美耐板營收比重，進而優化公司營收結構。

鉅橡日前公告2024年3月合併營收新台幣1.07億元，較上月與去年同期成長53.35％與9.9％，累計1-3月合併營收2.82億元，年增率11.7％。

鉅橡說明，絕緣材料產品多元，且產品具備良好的電氣、機械、加工等特性，加上高階產品擁有整層抗靜電等特性，因產品廣泛適用於檢驗治具、高壓電設備絕緣體、電器開關、各式機械部件加工與抗靜電檢驗治具加工等用途，每年3-9月為絕緣材料產品銷售期間，今年3月在中國大陸絕緣材料產品市場需求回穩挹注，加上台灣美耐板產品於經銷商客戶青睞，調節庫存水位下，繳出3月合併營收1.07億元，年月雙增表現。

鉅橡說明，第一季合併營收2.82億元，年增率11.7％，係公司 PCB 鑽孔用酚醛墊板因應農曆春節前啟動備貨，加上絕緣材料之電木板產品受惠中國大陸需求回穩放量出貨，以及美耐板產品首季營收年增率雙位數成長貢獻所致。

營收 鉅橡

延伸閱讀

緯創、英業達寫最旺第1季 齊聲看好伺服器業務

臻鼎3月營收月增28% 欣興月增7.5%

創意3月業績月增24％ 力旺、M31下滑

聯詠、新唐、矽統 3月業績月增逾二成

相關新聞

「大重建時代」來臨 都更危老以台北市申請最多、台中危老申請居第二

近期花蓮大地震，各界關注都更議題，住商機構彙整都市更新網數據，截至2月底，全台已有3509件危老案經過核准，都更件數也達...

中國大陸汽車業擴張快速 帶動銅、鋰等原物料需求攀升

中國大陸經濟持續復甦、汽車業快速擴張，帶動銅、鋰等關鍵材料需求快速攀升。尤其鋼鐵工業族群9日集體表現強勢，其中銅價更創下...

生技股常勝軍發威 這兩檔首季營收年增逾五成

隱形眼鏡股首季營收陸續出籠，包括晶碩（6491）、視陽（6782）、望隼（4771）第1季營收皆有雙位數成長，其中，視陽...

高雄高薪族最愛買哪裡？這房市概念區全上榜

高雄高薪族買房越來越多，台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，高雄2023年年薪超過2百萬元以上的高薪購屋族，占比近一成...

中裕與五洲藥物公司簽 Trogarzo香港及澳門獨家銷售契約

中裕（4147）9日公告，與五洲藥物國際貿易公司簽訂愛滋病新藥 Trogarzo 香港、及澳門地區獨家銷售行銷契約。根據...

這家建商就是愛美食 奪米其林一星二星後再出招

高雄近年高端餐飲蓬勃發展，屢屢刷新美食饕客的視野，推手之一是有「米其林建商」之稱的國城建設。國城旗下「萬象餐飲」繼201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。