青埔4~6字頭還能買？專家：投資客都在找韭菜

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青埔房市狂飆，房價從五年前2、3字頭，現在已到4~6字頭，還能買嗎？元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，數據顯示，青埔目前價格已漲不動，投資客已明顯縮手，投資客找不到投資客，現在都找自住客割韭菜。

他表示，雖然青埔短線價格飆漲過快，但目前買氣仍在，房價回跌機率不大，自住、長期持有仍可進場，目前沒有投資客競爭，相對有緩衝思考時間，價格也比較好談，不用辛苦追價。

根據元宏不動產統計實價資料，青埔高鐵特區內的A17、A18、A19三大生活圈區塊，即便政府持續打炒房，但這三個區塊，2021~2023年房價都還有14%~27%的漲幅，表現仍相當穩健。

資料來源／元宏不動產加值服務平台

目前三大區塊中，近一年房價以A18高鐵生活圈平均每坪46萬最高、A19桃園體育圈區44.5萬次之、A17領航站生活圈41.3萬排第三。

不過，雖然房價仍持續上漲，但近一年A17、A18生活圈的房價漲勢已明顯趨緩，價格年漲幅只剩下0.8%~1%，明顯開始漲不動的狀況，目前只剩A19生活圈還有7.3%的年漲幅，表現較為突出。

買氣方面，實價顯示青埔三大生活圈近三年交易量都算相當穩健，A17生活圈每年交易量約500件上下、A19約1100件上下、A18最熱每年約2700件左右。其中A18與A19去年交易量能快速復甦，交易量年增分別達28%與46%。

陳傑鳴表示，青埔特區近年在高鐵、捷運、商場進駐等利多加持下，吸引大批投資客進場買房，導致區域房價直線狂飆，五年前區域房價平均僅2-3字頭，如今均價已站上4字頭，甚至有豪宅案單價逼近7字頭。

不過由於短線價格漲多，目前已是桃園房價最高的區域，且房價與台北平均7字頭、新北平均4~5字頭差距已逐漸縮小，導致近期投資買盤大減，區域房價近一年漲勢已明顯趨緩，估計房價應該會盤整一陣子。

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